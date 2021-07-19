Aşırı Sıcaklar Kentlerde Daha Fazla Can Alıyor

Uzmanlar, ısınan betonarme binalar ve asfalt yolların kentliler için ciddi bir tehlike oluşturduğunu, kırsal alanlarda yaşayan kişilerin aşırı sıcaklığa bağlı olarak yaşamını yitirme şansının çok daha az olduğunu belirtiyor. Yapılan bir araştırmada ABD’de aşırı sıcaklığın özellikle yaşlı hastalarda ciddi yaşamsal riskler oluşturduğu 20 kent saptandı.

“Tek başına yaşayan yaşlılar daha çok etkilendi”

Climate Central adlı örgütün raporunda uzmanlar, Kuzey Amerika’da aşırı hava sıcaklıklarına bağlı ölümlerin daha çok yaşlı ve tek başına yaşayan kişiler arasında yaşandığını, hava şartlarındaki değişimlerin bu kişilerde başta kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon hastalıklarını tetiklediğini kaydetti.

Uzmanlar, aşırı ısının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin oldukça fazla olduğunu belirterek, aşırı sıcaklığın insan vücudunda ısınmaya neden olduğu, vücut ısısının uzun bir süre devam eden sıcak havanın etkisiyle soğumamasının kalp riskini arttırdığı, yüksek tansiyon hastalarının vücut dengesini bozabileceği ve ciğerleri tahriş edebileceği uyarısında bulundu.

“Kentsel yerleşim bölgelerinde aşırı sıcaklar daha çok etkisini gösterdi”

ABD’de aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin daha çok kentsel bölgelerde yaşandığı, özellikle siyah ve koyu tenlilerin yaşadığı semtlerde daha çok can kaybına neden olduğu öne sürüldü. Kentsel bölgelerde ısınan asfalt ve beton binaların yüksek ısıyı uzun bir süre koruduğu, soğuma işlemi kırsal bölgelere oranla çok daha yavaş gerçekleştiği için bu tür semtlerde aşırı sıcakların birçok hastalığı tetikleyip can kaybına neden olduğu bildirildi.

Climate Central örgütü, ABD’deki 158 kentte aşırı sıcakların etkisini araştırdı. Sıcak havanın kentsel şartlarda en yoğun hissedilip, aşırı sıcaklığın uzun bir süre beton ve asfalt gibi yapılanma faktörlerinden dolayı korunarak en fazla tehlike saçtığı 20 kent belirlendi. Bu kentler sırasıyla şöyle: New Orleans, Newark, New York, Houston, San Francisco, Boston, Chicago, Miami, Baltimore, Sacramento, Salinas, Burlington, Bend,Cleveland, Detroit, Erie, Fresno, Lafayette ve McAllen.

İklim değişikliği can almayı sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta batı Avrupa’da meydana gelen sel ve heyelan sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 200 kişiyi aştı. Yüzlerce kişinin kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililer can kaybı sayısının artmasından endişe ediyor.

Uzmanlar, dünyada değişen hava şartlarının iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Kuzey Amerika ülkeleri ABD ve Kanada’da ise yüzlerce kişinin aşırı hava sıcaklığı yüzünden yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Yapılan araştırmaya göre aşırı sıcaklığa bağlı ölümler daha çok kentlerde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz hafta ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, ABD’nin birçok eyaletini etkisi altına aldı. California eyaletinin Death Valley kentinde hava sıcaklığı yaklaşık 55 santigrat dereceye kadar yükseldi. Ülkenin batı eyaletlerinden aşırı hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangınları başladı.

“Aşırı sıcaklar hastalıkları tetikleyip can aldı”

Ülkenin Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Oregon eyaleti yetkilileri geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklıklar yüzünden, 54’ü Portland kentinde olmak üzere en az 83 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD’nin batı kıyısında yer alan diğer bir eyalet olan Washington’da ise geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar yüzünden en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kanada’nın batı kıyısındaki ABD ile sınır eyaleti British Columbia’da ise aşırı sıcaklıklardan can kayıplarının arttığı kaydedildi. Eyalet yetkilileri geçtiğimiz hafta yaşanan sıcak dalgasında daha önceki yıllara oranlar 500’den fazla can kaybı tespit ettiklerini açıkladı.

