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Aşırı sıcaklar o ülkeyi de vurdu: Elektrik kabloları eridi! 10 bin kişi...

20.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yılın en sıcak günü 40,3 santigrat dereceyle Bad Mergentheim-Neunkirchen'de kaydedildi. Baden-Württemberg eyaletindeki elektrik kabloları eridi ve elektrik kesintileri yaşandı. Kesintilerden 10 bin kişi etkilendi.

Aşırı sıcaklar o ülkeyi de vurdu: Elektrik kabloları eridi! 10 bin kişi...

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Bad Mergentheim-Neunkirchen'deki ölçüm bu yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK KABLOLARI ERİDİ

Baden-Württemberg eyaletindeki elektrik kablolarının aşırı sıcaklar nedeniyle erimesi sonucu bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

10 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Elektrik kesintilerinden 10 bin kişi etkilendi, bölgede trafik ışıkları arızalandı ve internet kesintiye uğradı.

Almanya'da sıcaklık rekoru, 25 Temmuz 2019'da 41,2 santigrat dereceyle Duisburg kentinde kaydedilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya elektrik kablosu
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