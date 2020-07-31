HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla maske ile yaşamı sürdürmek daha da zorlaştı. Aşırı sıcakların bu nedenle bugünlerde daha da bunaltıcı hissettirdiğini belirten Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Nasıl yaşadığımız, ne kadar uyuduğumuz veya ne yediğimiz gibi etkenlerin yanında hava durumu, havanın güneşli veya kapalı olması da psikolojimizi derinden etkiler. Birçok bilimsel araştırmaya göre aşırı sıcak havalar intihar ve depresyonu tetiklemekte ve sıcak havalarda toplumda suç oranı artmaktadır” açıklamasında bulundu.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Sıcak havaların isteksizlik, aşırı yorgunluk hissi, tahammülsüzlük veya çabuk öfkelenme gibi problemlere neden olabildiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Günlük işlerimize etkisinin yanında sıcaklar ve nem kişinin uyku kalitesini ve süresini olumsuz etkiler. Bunaltıcı sıcakların etkisiyle uykusuzluk, kişinin gün içerisindeki işlerde de veriminin düşmesine ve dikkat sorunları yaşamasına sebep oluyor. Üst üste yaşanan uyku döngüsündeki bu düzensizlikler kişinin yaşam kalitesini de ciddi ölçüde düşürüyor. Kişi günlük yaşamında uykusuzluğun etkisiyle dünün yorgunluğunu ertesi güne taşıyor ve daha sabırsız, daha isteksiz oluyor. Bu yalnızca kendimizle değil çevremizle ilişkimizi de etkileyen, sosyal yaşamımızdaki ilişkilerimize de yansıyan bir sorun” dedi.

PSİKİYATRİK TEDAVİ SÜRECİNDE KULLANILAN İLAÇLAR AŞIRI SICAKLARDA KİŞİYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Aşırı sıcaklardan kaynaklanan iştahsızlık veya kişinin yemek hazırlamak istemediğinden sağlıksız gıdalara yönelmesinin de yaşam kalitesini düşüren etkenlerden biri olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Aşırı sıcak havalar kişide çarpıntı, nefes darlığı, bayılma hissi, bunalma veya panik hali yaratabilir. Sıcak havaya maruz kalan panik bozukluğu olan hastalar deneyimledikleri bu durumu yanlış yorumlayabilir, rahatsızlıklarından dolayı bu durumu yaşadıklarını düşünüp olumsuz etkilenebilirler. Eğer çevrenizde bu sorunu yaşayanlar varsa empati çerçevesinde durumu açıklamalı ve yaşadığı durumun herkesin yaşayabileceği normal bir durum olduğunu anlatabilirsiniz” önerisinde bulundu. Kötü veya rahatsız hissedildiğinde veya baş edilemeyen durumlarda uzman desteği almaktan kaçınılmaması gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Psikiyatrik tedavi sürecinde kullanılan birtakım ilaçlar da dolaylı olarak aşırı sıcaklarda kişiyi olumsuz etkileyebilir veya daha iyi hissetmek için kişiler bilinçsizce ilacı veya tedavi yöntemini değiştirmek yerine kişi tereddütte kaldığı tüm durumlarda mutlaka doktoruna danışmalı” dedi.

SICAKLAR VE PANDEMİ DAHA TAHAMMÜLSÜZ HİSSETMEYE NEDEN OLABİLİR

Bu dönemde sağlığa daha fazla dikkat etmenin, aşırı sıcağa maruz kalmaktan kaçınmanın, düzenli uyumaya ve bol sıvı tüketimine özen göstermenin, iş yerinde, evde veya sosyal ortamlarda daha fazla empati ile ilişkilerin sürdürülmesine dikkat etmenin halen virüsle savaşılan bugünlerde psikolojik sağlık için çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bugünlerde hem sıcaklar hem pandeminin etkisiyle doğal olarak daha gergin daha tahammülsüz ve daha huzursuz hissedebiliriz ama sağlımız için yapmamız gereken, bu duyguların farkında olup, geçici olduğunu, içerisinde bulunduğumuz durumun herkesi olumsuz etkilediğini unutmadan birbirimize karşı daha anlayışlı olmak” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

Hangi yiyecekleri neden canımız çeker?

Hangi yiyecekleri neden canımız çeker?

Kalp-damar hastalığı olanlar dikkat! Sakatat tüketimi...

Kalp-damar hastalığı olanlar dikkat! Sakatat tüketimi...

Yazın bu davranışlar mantara yol açıyor! İşte yapılan 8 yanlış

Dikkat! Bu hastalık yazın artıyor!

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Uzmanlardan kuyruk yağı uyarısı! 'Günde 1 öğün tüketin'

Uzmanlardan kuyruk yağı uyarısı! 'Günde 1 öğün tüketin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.