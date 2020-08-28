Aşırı soda tüketimi bakın neye sebep oluyor!

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, 7’den 70’e hemen herkesin severek tükettiği soda ve maden sularının ağız sağlığını nasıl etkilediğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Alkan, son yıllarda alkolsüz gazlı içecek tüketiminde muazzam bir artış yaşandığına dikkati çekerek, “Asitli yiyecek ve içeceklerin diş ve ağız sağlığımıza ne kadar zarar verebileceğine dair uyarıları duyuyoruz. Kabul etmek gerekir ki, günümüzde gazlı içecek tüketmeden tamamladığımız gün sayısı bile oldukça az. Aromalı veya aromasız satılan bu ürünler, mutlaka ortak olmamakla birlikte genelde karbonat, yüksek asit ve çeşitli tatlandırıcılar içerir. Aralarında belki de en masumları da halk arasında hazımsızlık yaşandığı zamanlarda tüketilmesi alışkanlık haline gelen, karbonatlı meşrubatlardır. Soda ve maden suyu da ülkemizde en çok tercih edilenleridir. Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği 2018 yılında yaklaşık 4 milyar şişe maden suyu tüketildiğini bildirmiştir” dedi.

'AŞIRI SODA DİŞ MİNESİNİ ARINDIRABİLİR'

İçerik bakımından soda ve maden suyunun birbirinden farklı olduğuna değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti: ''Soda; sodyum, karbonat ve karbondioksitin, dışarıdan müdahaleyle, işlenmiş suya eklenmesiyle üretilir. Bu işlemde, basınçlı karbondioksit gazı çözünerek sıvı hale gelir ve sonucunda karbonik asit oluşur. Bunun aksine; maden suyu, yeraltında oluşur ve içinde doğadaki minerallerden, özellikle kalsiyum ve magnezyum, bulunur. Ancak maden suyu şişelenirken, bakteri büyümesini engellemek amacıyla içine karbondioksit eklenebilir. İlaveten 2 yıl önce yayımlanan bir makalede, maden sularının içinde henüz sağlık güvenliğini riske atmayacak miktarda olduğu saptanan, mikron büyüklüğünde plastik parçacıklar da bulunduğu rapor edilmiştir. Çekilmiş dişler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında genel olarak sodanın, diş minesini maden suyu ve sade suya kıyasla çok daha fazla yumuşattığı bildirilmiştir’’.