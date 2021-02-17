Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı

Olumsuz hava koşulları ABD’de gaz ve elekrik kesintilerine yol açtı.ABD ve Meksika'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. NBC News kanalı, soğuk hava dalgasından en çok etkilenen Teksas eyaletinde, bir arabada ısınmaya çalışan bir kadın ve küçük bir kızın egzoz gazından zehirlendiklerini duyurdu. Houston şehrinde ise iki evsiz insanın donarak öldüğü açıklandı. ABD basınında çıkan haberlere göre Louisiana'da da buz nedeniyle kayarak düşen bir kişi beyin travması sonucu hayatını kaybetti. Tennessee'de donan bir göletin üzerine çıkan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 6 yaşındaki kızkardeşi, buzun kırılması sonucu suya düştü. Erkek çocuğu donarak öldü. Teksas, Kentucky ve Missouri'de olumsuz hava koşullarına bağlı trafik kazaları da ölümle sonuçlandı.

Dört kasırga meydana geldi

Hava durumu ile ilgili güncel bilgilerin yayınlandığı Weather.com portalı, ABD'de hava sıcaklıklarının aşırı derecede düşmesi nedeniyle üç kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuzey Carolina'daki de dahil olmak üzere en az dört kasırganın meydana geldiğini yazdı.