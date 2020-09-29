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Aşırı sürat kaza getirdi, iki otomobilin çarpışma anı kamerada: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sür’atle ilerleyen bir otomobilin kırmızı ışıktaki bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de sür’atle ilerleyen bir otomobilin kırmızı ışıktaki bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 8. kilometresindeki Hurdalık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ç. idaresindeki 42 CYA plakalı 77 plakalı Peugeot marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hacı Ş.’nin kullandığı 71 EV 012 plakalı Renault Toros marka otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken 6 kişi de yaralandı. Çarpışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Otomobilin tavan kısmı ve kapıları makasla kesilerek yaralılar sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücülerden Hacı Ş., Halil Ç. ile yolculardan Ayşe, Ahmet, Salih ve Ayşe Ş. ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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