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Aşırı süratli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

01.03.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Denizli’de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkınca ortalığı savaş alanına çevirdi.

Denizli’de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkınca ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki araçlara çarpmasına rağmen duramayan otomobil, son olarak beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut E., 20 ACV 600 plakalı otomobille aşırı süratli girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan dönerek ilerleyen otomobil, önce park halindeki otomobile çarparak yaklaşık 5 metre savruldu. Park halindeki otomobile çarpmasına rağmen duramayan otomobil park halindeki diğer araçlara, ardından beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Fren sesi ve ardından gürültüyü duyarak yola bakan vatandaşlar, otomobil içerisindeki yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpan otomobil, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla araçlara çarpan otomobilin, son olarak aydınlatma direğine çarparak durabildiği anlar görüntülerde yer aldı.

“Balkondan baktığımda direkteki teller sallanıyordu”
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut E.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Fren sesi ve gürültüyü duyarak kazayı gören Hasan Can Emir, “Biz evde oturuyorduk. Burada bazen hızını alamıyorlar. Önce bir fren sesi geldi. Ben balkondan baktığımda direkteki teller sallanıyordu. Ben ilk dükkana girdiğini düşündüm. Dışarı çıkıp baktığımda bir araba burada diğer araba yan dönmüştü. Biz gürültüyle farkına vardık. Kazada 4 araba hasar gördü” dedi.

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