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Aşırı terleme, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, mucize eseri hayatta kaldı! Doktoru: "İlk defa böyle bir vaka ile karşılaştım"

24.07.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aşırı terleme, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hipertansiyon hastası Muharrem Deligöz'ün (32) aort damarının yırtıldığı anlaşıldı. Aşırı sıcakta tansiyonu yükselen ve aort damarı yırtılan Deligöz, ameliyata alınıp erken müdahaleyle hayata tutundu. Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Deligöz'ün mucize eseri hayatta kaldığını söyleyip, 32 yaşında birinin aort damarının yırtılmasının çok nadir olduğunu belirterek ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını kaydetti.

Aşırı terleme, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, mucize eseri hayatta kaldı! Doktoru: "İlk defa böyle bir vaka ile karşılaştım"

Aort damarı yırtılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği biliniyor. Kahramanmaraş'ta bir şirkette çalışan Muharrem Deligöz, aşırı terleme, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı tespit edilen Deligöz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Deligöz, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Deligöz'ün damar yırtılmasından kaynaklı ölme riskinin çok yüksek olduğunu ve mucize eseri hayatta kaldığını söyledi.

'32 YAŞ, DAMAR YIRTILMASI İÇİN ÇOK GENÇ BİR YAŞ'

32 yaşında birinin aort damarının yırtılmasının çok nadir olduğunu ve kendisinin de ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştığını kaydeden Doç. Dr. Kirişci, "Tetkiklerde ana aort damarının kalbin çıktığı yerden kasıklarına kadar tamamen yırtıldığını, ince bir soğan zarı gibi bir zarın etrafında kanın tutunduğunu gördük. Açık ameliyat riski yüksek olduğu için kapalı yöntemle; kasıktan girerek ve özel yapılan bir stent greftle yırtılan damarı kapattık. Böylece hastamız yeniden hayata tutunmuş oldu. Tabii 32 yaşında olan birinin böyle bir durumla karşılaşmış olması çok nadir bir şey. Çünkü damar yırtılması; damar yapısının bozulup, ileriki yaşlarda karşımıza çıktığı bir durum. Bu hastamızda olmasının temel sebebi, geçmişinde hipertansiyon olmasından kaynaklanıyor. Tansiyon hastalığı; beyin kanaması, damar yırtılması, ciddi kriz tablolarının oluşması gibi değişik durumlarda karşımıza gelebiliyor. Tetikleyen sebebin; tansiyon olduğunu düşünürsek, sıcaklığın bu kadar arttığı dönemde bu hastaların mutlaka kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

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'MECBUR KALMADIKÇA SICAK HAVADA DIŞARI ÇIKMAYIN'

Tansiyon hastalarının özellikle çok sıcak havada dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Kirişci, aksi takdirde Muharrem Deligöz'ün yaşadığı ya da benzer sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceklerini kaydetti. Herkesin şanslı olmadığını, ölümcül tablolarla da karşılaşılabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Kirişci, "Tansiyon hastalarının yaz aylarında, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında 11.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalmadıktan sonra dışarı çıkmamaları, kıyafet seçerken açık renk giyinmeleri, eğer kronik bir hastalıkları varsa; mutlaka doktorlarına kontrol olmaları, yediği içtiği şeylerin, özellikle sıvı takviyesinin mutlaka zamanında ve ihtiyacı olduğu kadar almaları gerekiyor. Sıcaklığa bağlı komplikasyonlar ciddi ve hayati durumlar meydana getirebilir. O yüzden tansiyon hastalarının kullandığı ilaçları mutlaka aksatmadan almaları gerekiyor. Yeterli olmadığı durumda doktorlarına başvurup, yeniden ilaçlarının düzenlenmesini öneriyoruz" diye konuştu.

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'BENİM YAŞADIĞIM ŞEY İHMAL KAYNAKLI'

Muharrem Deligöz ise sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Rahatsızlanınca hemen hastaneye gittiğini ifade eden Deligöz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Doktorlar, sıcak havadan kaynaklı tansiyon yükselmesinden dolayı damarlarımdan birinin yırtıldığını, birinin de genişlediğini söyledi. Durumumun çok ciddi ve daha önce görülmeyen bir şey olduğunu ve acil müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Beni buraya ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'nden getirdiler. Şu an iyiyim Allah'a şükür, arada bir ağrılarım var. Doktor bunun için de biraz zaman geçmesi gerektiğini belirtip, gözlem altında tutuyor. Benim bu yaşadığımın ihmal kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tansiyon hastaları olarak bizlerin sıcak havada biraz daha dikkat etmesi, ilaçları düzgün kullanmamız gerekiyor." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon Kahramanmaraş
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