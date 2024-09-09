Aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme tedavisi nasıl yapılır?

Aşırı terleme, vücudun sıcaklık dengesini korumak için ter bezlerinin normalden fazla çalışmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Eğer herhangi bir altta yatan hastalık olmadan meydana geliyorsa, buna primer aşırı terleme denir. Bu durum genellikle ailesel geçişli olup, 25 yaşından önce başlar ve avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altı gibi bölgelerde yoğun terleme görülür. Ancak, aşırı terleme sadece bu durumla sınırlı değildir; psikolojik, nörolojik, hormonal ya da iltihabi hastalıklar gibi başka sağlık sorunlarıyla da birlikte ortaya çıkabilir. Bu kapsamda, aşırı terleme sebepleri sıklıkla araştırılır.

Aşırı terleme neden olur?

Hiperhidrozis, halk arasında bilinen adıyla aşırı terleme, vücudun fizyolojik ihtiyaçlarının ötesinde gerçekleşen yoğun terlemeye verilen isimdir. Aşırı terleme, primer ve sekonder olmak üzere 2 ana kategoriye ayrılır. Primer bölgesel hiperhidrozis, herhangi bir hastalık olmaksızın sağlıklı bireylerde görülen aşırı terleme durumudur ve aslında aşırı terleme hastalığı olarak adlandırılan asıl durum budur. Sekonder hiperhidrozis ise başka hastalıklara bağlı olarak gelişen terlemedir. Bu tür terlemeye örnek olarak aşırı terleme nedenleri arasında, diyabet (hipoglisemi), tiroid hastalıkları (hipertiroidi), obezite, alkolizm, menopoz, solunum ve kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları gösterilebilir.

Uykuda aşırı terleme

Bazı hiperhidrozis hastalarında gece aşırı terleme görülmez. Ancak, gece terlemesinin nedenleri arasında hastalıkların yanı sıra kalın pijamalar, ağır yatak örtüleri, bazı ilaçların yan etkileri, alkol veya uyuşturucu kullanımı sayılabilir. Gece boyunca boyun ve baş bölgesinde terlemeye yol açabilirler. Bunun dışında, gün içinde tüketilen yiyeceklerin baharat oranına dikkat etmek ve vücudu susuz bırakmamak da gece terlemelerini azaltmak için etkili bir yöntem olabilir.

Çocuklarda aşırı terleme

Çocuklarda aşırı terleme, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Solunum yolu hastalıkları ve alerjiler, çocukların sıkça terlemesine yol açan temel etkenlerdendir. Geniz eti büyümesi ve burun tıkanıklığı da çocuklarda sık görülen terleme nedenleri arasında yer alır. Kalp hastalıkları, kalp ritminin hızlanması veya kalbe dönen kan miktarının artmasıyla terlemeye yol açabilir. Bebeklerde ise hipoglisemi, yani kan şekerinin aşırı düşmesi, ciddi terlemeye neden olabilir. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda, tiroid bezinin aşırı çalışması da yaygın bir terleme sebebi olarak bilinir.

Aşırı terleme hangi hastalığın belirtisidir?

Obezite ve psikolojik bozukluklar gibi çeşitli faktörlerin yanı sıra, menopoz da aşırı terlemeye yol açabilen yaygın bir nedendir. Sıcak basmaları olarak bilinen bu durum, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa mutlaka doktor gözetiminde değerlendirilmelidir. Menopozun yanı sıra hamilelik döneminde de benzer şekilde aşırı terleme yaşanabilir.

Guatr, enfeksiyon hastalıkları, kalp yetmezliği, hipoglisemi, solunum yetmezliği ve diyabet de aşırı terlemeye neden olabilecek sağlık sorunları arasındadır. Bazı kanser türlerinde de aşırı terleme görülebilir. Bu nedenle, normalden fazla terleyen kişilerin bir doktora danışması önemlidir. Bu durum, hiperhidrozis gibi bir terleme bozukluğunun yanı sıra, başka bir ciddi hastalığın belirtisi de olabilir.

Aşırı terleme tedavisi nasıl yapılır?

Bu sorunu yaşayan kişiler, sıklıkla "aşırı terleme nasıl geçer?" sorusunun yanıtını arar. Aşırı terleme tedavisinde sekonder aşırı terleme, genellikle diyabet veya tiroid hastalıkları gibi altta yatan bir sağlık sorununun tedavisiyle kontrol altına alınır. Primer bölgesel hiperhidrozis tedavisinde ise hastalar çeşitli yöntemler dener.

İlk olarak, krem ve deodorantlar kullanılarak terlemeyi geçici olarak azaltmaya çalışılır. Ancak bu yöntemler sadece hafif terleme durumlarında kısa süreli etkili olur ve daha ciddi vakalarda yetersiz kalır.

Botoks tedavisi, terleyen bölgeye enjeksiyon yapılarak terlemeyi durdurur. El için 3 ay, koltuk altı için 6 ay etkili olabilir, ancak tekrarlanması gerekir ve bu da hastalar için zamanla yorucu hâle gelebilir.

Kalıcı çözüm arayanlar için ise aşırı terleme ameliyatı, en etkili ve kalıcı yöntemdir.

Bu tedavi yöntemleri kapsamında, "aşırı terleme için hangi doktora gidilir?" sorusu gündeme gelir. Aşırı terleme sorunu yaşayan kişilerin cilt sorunları gerekçesiyle cildiye bölümüne başvurması gerekir.

Aşırı terlemeye ne iyi gelir?

Altında herhangi bir ciddi sağlık sorusunu yoksa "aşırı terleme nasıl geçer?" sorusunun yanıtı, kişilerin yaşam tarzında yapacağı değişiklikler olarak verilebilir. Stres ve anksiyete, terlemeyi artırabilir. Meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri faydalı olabilir. Beslenme açısında ise baharatlı yiyeceklerden kaçınmak ve bol su içmek, terlemeyi azaltabilir.