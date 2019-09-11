Aşırı terleme şikayetinden ameliyatla kurtuldu

"Ameliyatında herhangi bir sorun yaşanmadı. Rahatsızlığının geçtiğini düşünüyorum. El ve ayaklardaki terleme uzun vadede deride kabarmalar ve büller, yaşam konforunu etkileyerek çeşitli sıkıntılara neden olabiliyor. Ameliyattan çıktıktan yarım saat sonra sonucu gördüğümüz bir tedavidir. Sonrasında bir problem gerçekleşmez ise bir gün sonra taburcu ediliyor. Hastamızda da herhangi bir komplikasyon gelişmedi çok şükür. Umarım hastamız da memnundur."

Hasta Emine Öztürk de tedavisi için doktor Çelikten'e teşekkür ederek, şunları ifade etti:

"Yıllardır bu hastalığı yaşıyordum. Bu durumdan çok rahatsız oluyordum. Ameliyatımı oldum, çok memnunum, doktoruma çok çok teşekkür ediyorum. Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, gelip gönül rahatlığı ile ameliyat olabilirler. Benim bu ameliyatımı yeni açılan Manisa Şehir Hastanesi'nde yapıldı, hastaneden, doktorumdan, çalışanlardan ve hizmetten çok memnunum, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Hiçbir ücret ödemedim, sağlık sigortam her şeyi karşıladı."

