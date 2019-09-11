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Aşırı terleme şikayetinden ameliyatla kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

El ve ayaklarında aşırı terleme şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesine başvuran Emine Öztürk, yapılan cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu - Op. Dr. Alper Çelikten: - "Ameliyatında herhangi bir sorun yaşanmadı. Rahatsızlığının geçtiğini düşünüyorum" - Hastan Emine Öztürk: - "Çok memnunum, doktoruma çok çok teşekkür ediyorum. Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum"

MANİSA (AA) - El ve ayaklarında aşırı terleme (hiperhidrozis) rahatsızlığı nedeniyle Manisa Şehir Hastanesine başvuran Emine Öztürk, şikayetlerinden yapılan cerrahi müdahale ile kurtuldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hiperhidrozis rahatsızlığıyla hastanenin göğüs cerrahisi bölümüne başvuran Emine Öztürk, Op. Dr. Alper Çelikten'in muayenesinin ardından ameliyata alındı.

Çelikten'in gerçekleştirdiği cerrahi müdahalenin ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Çelikten, Öztürk'ü muayene ettikten sonra hastalığından dolayı mevcut hayat standardı etkilenen hastayı ameliyata aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ameliyatında herhangi bir sorun yaşanmadı. Rahatsızlığının geçtiğini düşünüyorum. El ve ayaklardaki terleme uzun vadede deride kabarmalar ve büller, yaşam konforunu etkileyerek çeşitli sıkıntılara neden olabiliyor. Ameliyattan çıktıktan yarım saat sonra sonucu gördüğümüz bir tedavidir. Sonrasında bir problem gerçekleşmez ise bir gün sonra taburcu ediliyor. Hastamızda da herhangi bir komplikasyon gelişmedi çok şükür. Umarım hastamız da memnundur."

Hasta Emine Öztürk de tedavisi için doktor Çelikten'e teşekkür ederek, şunları ifade etti:

"Yıllardır bu hastalığı yaşıyordum. Bu durumdan çok rahatsız oluyordum. Ameliyatımı oldum, çok memnunum, doktoruma çok çok teşekkür ediyorum. Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, gelip gönül rahatlığı ile ameliyat olabilirler. Benim bu ameliyatımı yeni açılan Manisa Şehir Hastanesi'nde yapıldı, hastaneden, doktorumdan, çalışanlardan ve hizmetten çok memnunum, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Hiçbir ücret ödemedim, sağlık sigortam her şeyi karşıladı."

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Aşırı terleme Manisa Şehir Hastanesi tedavi

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