Aşırı terleme sorununa cerrahi tedavi

Göğüs Cerrahisi Opr. Dr. Ahmet Erbey, el, koltuk altı, yüz ve boyun gibi bölgesel terleme sorununun cerrahi tedavi ile giderilmesi hakkında bilgi verdi.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünden Opr. Dr. Ahmet Erbey, doğal nedenlerle oluşan fizyolojik terlemeden farklı olarak, ortam veya oda ısısından bağımsız, bir anda alında, yüzde, ellerde, koltuk altında ve ayaklarda oluşan aşırı terlemenin kişinin yaşam kalitesini büyük oranda düşürdüğünü söyledi. Op. Dr. Erbey, “Utanma hissi, kaygı, stres, motivasyon bozukluğu gibi ciddi sosyal sıkıntılara neden olan bu hastalık, ruh sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bu durumda hasta, öz güven sorunu yaşayarak kendini dış dünyaya kapatır. Hastaların çoğunda ergenlik döneminde başlayan aşırı terleme şikayeti nadiren de olsa 20 yaşından sonra görülebilir. El terlemesi şikayeti olanlarda ortalama başlangıç yaşı 13 iken, koltuk altı terlemesinde bu ortalama 19’dur” dedi.

“Terlemenin nedeni hastalık olabilir”

Aşırı terleme şikayetinin nedeninin tam olarak bilinememekle birlikte bazı hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabileceğini kaydeden Op. Dr. Erbey, “Sinir sistemiyle ilgili bir rahatsızlıktan kaynaklanan primer hiperhidrozis genellikle tüm aile fertlerinde görülebilir. Sekonder primer hidrozis ise altta yatan bir sistemik hastalık ya da ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tiroit bezinin aşırı çalışması, gut hastalığı, romatoid artrit, diyabet, feokromasitoma ve diğer metabolik hastalıklardan dolayı görülen sekonder hiperhidrozis terleme şikayetine neden olabilir. Aşırı terlemenin tedavisi, nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Terlemeye neden olabilecek hastalıklara yönelik tetkikler yapılmalı ve altta yatan bir rahatsızlık varsa belirlenmelidir. Belirlenen nedene göre tedavi seçenekleri uygulanmalıdır. Nedeni belli olmayan aşırı bölgesel terleme sorununun tedavisinde cerrahi uygulanabilir” diye konuştu.