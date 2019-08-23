"Aşırı terlemenin en büyük nedeni genetik"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Uzmanlara göre el ve ayaktaki aşırı terlemelerde genellikle altta yatan önemli bir hastalık söz konusu olmazken olguların önemli bir kısmı ailesel yatkınlıktan kaynaklanıyor.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el ve ayaklarda aşırı terlemenin hem sağlık hem de sosyal yaşamda sıkıntı yaratabilen bir durum olduğunu söyledi.

Aşırı terlemenin tıp dilindeki adının "Hiperhidroz" olduğunu anlatan Doğan, bu durumun vücutta sınırlı bir bölgede olabileceği gibi tüm yaygın tutulum şeklinde de görülebileceğini belirtti.

Doğan, terlemenin, en sık ter bezlerinin deride en yaygın olarak bulunduğu el ve ayak, bazen de koltuk altları ile baş-boyun bölgesinde görüldüğünü ifade ederek, bu olayın aslında vücudun fizyolojik doğal bir yanıtı olduğunu aktardı. Doğan, "Vücut sıcaklığında artışa neden olan sıcak ortam, fiziksel egzersiz, duygusal stres, endişe, korku gibi uyaranlar ile terleme normal olarak meydana gelmektedir. Ancak bu gibi uyaranların yokluğunda da aşırı terleme meydana geliyor ise hiperhidroz söz konusudur." diye konuştu.