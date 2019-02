’’Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü’’ imzalandı

’’Besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı her yıl yüzde 5 azaltılacak’’

İmzalanan protokolle gelecek nesillerin sağlıklı yaşaması için çok önemli bir adım attıklarını dile getiren Koca, sağlıklı beslenme konusunda bu çabaya destek verecek işletmelere sertifika verileceğini belirtti. Zincir restoranlardan da gönüllü olarak bu çabaya katkılarını beklediklerini ifade eden Koca, ’’Sağlık Bakanlığı olarak, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonuyla bir araya geldik. İmzalanacak olan protokolle besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı her yıl yüzde 5 azaltılacak. Gelecek nesillerimizin sağlıklı yaşaması için çok önemli bir adım atıyoruz. Federasyon ve konfederasyon üyeleri tamamen gönüllülük esasına dayalı iş birliği yaparak ürettikleri gıdalarda tuz ve şeker miktarını azaltacaklar. Sağlıklı beslenme konusunda bu çabaya destek verecek işletmelerimize sertifika verilecektir. Zincir restoranlardan da gönüllü olarak bu çabaya katkılarını bekliyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, ’’Dünya Sağlık Örgütü ve diğer referans kurulların önlediği tuz tüketim miktarı 5-6 gram olmasına rağmen ülkemizde kişi başı 15 grama yakın kişi başı tuz tüketimi bulunmaktadır. Tuzun fazla tüketilmesi kalp, beyin, böbrek hastalıkları başta olmak üzere önemli toplum sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Haddinden fazla şeker tüketimi de obezite, diyabet, kalp hastalıklarını tetikliyor’’ diye konuştu.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de, küreselleşen dünyada teknolojinin her geçen gün büyüdüğü ve insan sağlığının her geçen gün önem kazandığı bir dönemde Türkiye’nin geleceğindeki gençlere ve sağlıklı yaşamalarına katkı sağlayacak projeye katkı vereceklerini açıkladı.