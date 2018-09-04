Aşırı uyuma hastalığıyla yaşamak: 48 saat aralıksız uyuyorum

Çoğumuz bazı sabahlar kalkmakta zorlanırız.

Gece iyi uyduğumuzu düşünürüz ama saatin alarmı çalınca homurdanır, döner ve "beş dakika daha" diye düşünürüz.

Ancak Galler'de yaşayan 42 yaşındaki Lucy Taylor'ın her günü böyle geçiyor.

Lucy'nin uyanması için birkaç yüksek sesli çalar saat, ilaç ve ailesi gerekiyor. Çünkü Lucy, bir türk uyku bozukluğu olan idyopatik hipersomni (aşırı uyuma) hastası.

İ**di**opatik hipersomni nedir?

Bu aşırı uykuya yol açan ender bir hastalık.

Lucy "Benim çok uzun süreler boyunca uyumama neden olan bir hastalık. Bu hipersomni tarafı. İdiopatik tarafı ise bunun nedeninin bilinmemesi" diyor.

"Gün içinde çok uykum geliyor. Uyumak iyi gelmiyor. Bir kere dalınca uyanmak çok zor. En uzun uyuduğum süre Cuma akşam üzerinden Pazar öğleden sonraya kadardı".

"Beni uyandıracak kimse yoktu. Cuma günü işten çıktım, eve geldim, akşam üzeri yattım ve Pazar öğleden sonra kalktım".

Lucy sabahları kalkabilmek ve gün içinde uyanık kalabilmek için günde 12-15 tablet almak zorunda.

Belirtileri neler?

Uzmanlar her yüz bin kişiden ikisinin idiopatik hipersomni hastası olduğunu ancak bununla ilgili pek bilgi bulunmadığını söylüyor.