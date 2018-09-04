Aşırı uyuma hastalığıyla yaşamak: 48 saat aralıksız uyuyorum

Lucy'nin uyanması için birkaç yüksek sesli çalar saat, ilaç ve ailesi gerekiyor. Çünkü Lucy, bir tür uyku bozukluğu olan idyopatik hipersomni (aşırı uyuma) hastası.
İDİOPATİK HİPERSOMNİ NEDİR?
Bu aşırı uykuya yol açan ender bir hastalık.
Lucy "Benim çok uzun süreler boyunca uyumama neden olan bir hastalık. Bu hipersomni tarafı. İdiopatik tarafı ise bunun nedeninin bilinmemesi" diyor.
"Gün içinde çok uykum geliyor. Uyumak iyi gelmiyor. Bir kere dalınca uyanmak çok zor. En uzun uyuduğum süre Cuma akşam üzerinden Pazar öğleden sonraya kadardı".
"Beni uyandıracak kimse yoktu. Cuma günü işten çıktım, eve geldim, akşam üzeri yattım ve Pazar öğleden sonra kalktım".
Lucy sabahları kalkabilmek ve gün içinde uyanık kalabilmek için günde 12-15 tablet almak zorunda.
HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanlar her yüz bin kişiden ikisinin idiopatik hipersomni hastası olduğunu ancak bununla ilgili pek bilgi bulunmadığını söylüyor.
Belirtiler arasında:
-Gün içinde sürekli uyuma ihtiyacı ama sonrasında yorgun kalkma
-Yemek yerken ya da konuşurken uyuyakalma
-Gündüzleri çok uyunsa bile geceleri uzun saatler boyunca uyuma
-Lucy hastalığını işkence olarak tanımlıyor:
"Suyun altında olmak ve yüzeye çıkmaya çalışmak gibi. Yalnız kalmak istiyorum. Sadece uyumak istiyorum. Uyanık kalmak ve işlevsel olmak çok zor".
AİLEYE DAYANMAK
Hastalık Lucy'nin ailesi için de çok zor.
Annesi Sue hafta içinde onundala kalarak ilacını veriyor ve işe gitmesi için kalkmasını sağlıyor.
Sue "Onu böyle görmek beni çok üzüyor. Bu hastalıktan önce iyi bir hayatı vardı" diyor.
"Kızıyla bir şeyler yapmayı planlıyor ama uyanamıyor. Bu da kızını üzüyor. Burada olduğumda onu uyandırıyorum böylece birlikte vakit geçirebiliyorlar. Ama uyandırılmazsa kendi kendine uyanamıyor".
'TEMBELLİK DEĞİL'
"Kimse bunu anlamıyor. Sadece tembel olduğunu ve kalkmak istemediğini düşünüyorlar. Hayatın onun için ne kadar büyük bir mücadele olduğunu göremiyorlar".
Sue, Lucy için birkaç çalar saat kuruyor. Bu da işe yaramayınca kızıyla yüksek sesle konuşuyor, uyanması için onu sarsıyor.
Sue hastalık üzerine fazla araştırma olmamasından yakınıyor:
"Onu böyle görmek çok zor. Gerçekten çok üzücü. Ama kızım çok kararlı. Bu kadar zor bir hastalıkla yaşamayı kararlılık sayesinde sürdürüyor."
Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!
Dev operasyon! 25 üsteğmen ve 25 polis hakkında gözaltı kararı
O ülkeden ABD'ye kötü haber
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı
Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim bazı liderler için sonun başlangıcı olabilir
Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum