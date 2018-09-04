Aşırı uyuma hastalığıyla yaşamak: 48 saat aralıksız uyuyorum

Lucy'nin uyanması için birkaç yüksek sesli çalar saat, ilaç ve ailesi gerekiyor. Çünkü Lucy, bir tür uyku bozukluğu olan idyopatik hipersomni (aşırı uyuma) hastası.

İDİOPATİK HİPERSOMNİ NEDİR?



Bu aşırı uykuya yol açan ender bir hastalık.

Lucy "Benim çok uzun süreler boyunca uyumama neden olan bir hastalık. Bu hipersomni tarafı. İdiopatik tarafı ise bunun nedeninin bilinmemesi" diyor.

"Gün içinde çok uykum geliyor. Uyumak iyi gelmiyor. Bir kere dalınca uyanmak çok zor. En uzun uyuduğum süre Cuma akşam üzerinden Pazar öğleden sonraya kadardı".

"Beni uyandıracak kimse yoktu. Cuma günü işten çıktım, eve geldim, akşam üzeri yattım ve Pazar öğleden sonra kalktım".

Lucy sabahları kalkabilmek ve gün içinde uyanık kalabilmek için günde 12-15 tablet almak zorunda.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar her yüz bin kişiden ikisinin idiopatik hipersomni hastası olduğunu ancak bununla ilgili pek bilgi bulunmadığını söylüyor.

Belirtiler arasında:

-Gün içinde sürekli uyuma ihtiyacı ama sonrasında yorgun kalkma

-Yemek yerken ya da konuşurken uyuyakalma

-Gündüzleri çok uyunsa bile geceleri uzun saatler boyunca uyuma

-Lucy hastalığını işkence olarak tanımlıyor: