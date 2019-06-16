HABER

Aşırı yağış Düzce'de sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağış sele neden oldu.

Aşırı yağış Düzce'de sele neden oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Bazı evler ve fındık bahçeleri sular altında kaldı.
Gölyaka'da yoğun yağmur etkili oldu. Su baskınları nedeniyle yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesi de sular altında kaldı. İlçe genelinde 20 evde zarar meydana geldi. Mahalleli, su baskınının ardından kalan çamurları temizlemek için çalışmalar yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan mahalleli tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı.
Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, ''Olağanüstü bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat normale dönmüş durumda'' dedi.
Suların çekilmesiyle evlerine çamur biriken ve temizlik yapan bir mahalleli, ''Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İyi ki kısa sürdü. Yoksa gelecek suların önüne geçemezdik.'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Aşırı yağış Düzce'de sele neden olduAşırı yağış Düzce'de sele neden olduAşırı yağış Düzce'de sele neden olduAşırı yağış Düzce'de sele neden oldu

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)
Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına gazetecilerden yoğun ilgiYıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına gazetecilerden yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Tüm Türkiye'nin gözü bu canlı yayında! Böyle hazırlandılar

Tüm Türkiye'nin gözü bu canlı yayında! Böyle hazırlandılar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA'dan seçim gecesi yaşananlar ile ilgili flaş açıklama! İmamoğlu'na böyle cevap verdiler!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

Türkiye ekran başına kilitlendi!

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.