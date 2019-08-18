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Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 06:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa istikametine giden 33 yaşındaki Oktay Kavalcı yönetimindeki 34 EC 6413 plakalı otomobiliyle ilerlerken önünde seyreden aracın ani fren yapması üzerine araca çarpmamak için fren yaptı. Kavalcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarparak duran otomobile de Rahim Yıldız (39) yönetimindeki 16 SYG 64 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonucu sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu koltuğundaki oturan 33 yaşındaki Doğan Güvenç yaralandı. Kaza sonucu Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güvenç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralıAşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

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