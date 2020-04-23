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Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 06:59 | Son Güncelleme

Şırnak’ta aşırı yağışlar sonucu bir ilçenin yolu ulaşıma kapandı. Onlarca ahır sular altında kalırken vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışlar ilçede bulunan Habur çayının taşmasına neden oldu. Debisi yükselen çay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yolu kapattı. Dere kenarında bulunan onlarca tarla ve ahır sular altında kalırken vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı.

Ayvalık karakol komutanlığına bağlı ekipler ilçeye gitmekte olan sürücüleri güvenli bölgede bekletirken yolun açılması için suların durulması bekleniyor. Öte yandan İlçeye bağlı Başaran köyünde onlarca bahçe sular altında kaldı.

Mehdi Yüce isimli bir vatandaş, her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını söyleyerek, "Yıllardır bölgede böyle oluyor. Yağış olunca Habur çayının debisi yükseliyor. Bahçemiz sular altında kaldı. Duvar yapılacak deniyor ama kaç yıldır duvar yapılamadı.‘’ dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
habur çayı şırnak

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