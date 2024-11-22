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Aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası evinin girişini kapattı... Öyle bir sarsıldılar ki aile deprem oluyor sandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 13:55
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Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası, Şevket ve Burcu Kuşçu çiftinin evine çarptı. Evde hasara yol açan kaya, aileyi mahsur bıraktı. İçerideki hasta nedeniyle hastaneye gidemeyen aile, yetkililerden acil müdahale talep etti.

Aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası evinin girişini kapattı... Öyle bir sarsıldılar ki aile deprem oluyor sandı!

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde, sabah saat 04.00 sıralarında aşırı yağışlar nedeniyle bir tepeden kopan kaya parçası Şevket ve Burcu Kuşçu çiftinin 2 katlı evine çarptı. Evde hasara sebep olan ve evin giriş kapısına çarpan kaya parçası, ailenin evde mahsur kalmasına neden oldu.

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“SANKİ BİR PATLAMA OLMUŞ GİBİYDİ”

Sabah saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyleyen Burcu Kuşçu, "Sanki bir patlama olmuş gibiydi. Ben sabah normalde işe gidiyordum ama bugün evde mahsur kaldık. Evde bacağı kırık hastamız var, günlük pansumana gidiyor ama o da bugün gidemiyor" dedi.

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"BİR AN ÖNCE BURAYI HALLETSİNLER"

Şevket Kuşçu ise, “Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandık. Tepeden kopan kaya parçası evimize çarpıp kapının ağzını kapattı. İçeride hasta ve hastaneye gidemiyoruz. Bir an önce gelip müdahale etmelerini istiyorum. Okula gidecek çocuklarımızda var onlarda okula gidemiyor şu anda. Bir an önce burayı halletsinler” diye konuştu.

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Evin giriş kapsına çarpan kaya parçası evin duvarlarına zarar verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem kaya
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