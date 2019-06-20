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Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ (İHA)

KOCAELİ (İHA)

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı

Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
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