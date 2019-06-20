Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
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