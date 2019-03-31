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Aşırı yağmur sularından oy kullanmaya gidemediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları ise çizmelerle oy kullanmaya gitti.Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde köylüler oy kullanmakta güçlük çekti.

Aşırı yağmur sularından oy kullanmaya gidemediler

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları ise çizmelerle oy kullanmaya gitti.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde köylüler oy kullanmakta güçlük çekti. Aşırı yağmur sularından dolayı köy adeta yapay gölet oldu. Bazı vatandaşlar oy kullanmaya çizmelerle ve araçları ile gitti. Tepealtı Mahallesinde seçim vesilesi ile sandığa gitmekte sıkıntı çekenler, bir an evvel yağmurun dinmesini beklediklerini söyledi.

Aşırı yağmur sularından oy kullanmaya gidemediler

Aşırı yağmur sularından oy kullanmaya gidemediler

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