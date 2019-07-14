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Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşırı yük altında kalmaya dayanamayıp, yere yığılan atı ölüme terk ettiler.İslahiye’ye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde aşırı yük altında kalmaya dayanamayan at, yere yığıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aşırı yük altında kalmaya dayanamayıp, yere yığılan atı ölüme terk ettiler.
İslahiye’ye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde aşırı yük altında kalmaya dayanamayan at, yere yığıldı. Sahibi tarafından yol kenarında ölüme terk edilen atı görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bu sırada bazı hayvan severler, atın yerden kalkması için ata su içirmeye ve ot yedirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ölüme terk edilen at, belediyenin kepçesiyle yattığı yerden halatlar yardımıyla kaldırılarak, tedavi için İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi’ne götürüldü.
Atın yerde hareketsiz yattığını görüp yetkililere haber veren Abdulbaki Sağlam, "Gece 22.00 sıralarında evimden çıktım ve yol kenarında bir atın yattığını gördüm. Ata su içirdim, arpa ve saman yedirdim. Üşür diye üzerine eski battaniye kapattım. Günlerdir bu at burada can çekişiyor. Atın neden burada yattığını bilmiyorum. Hayvan haklarından bahsediliyor. Bu hayvanın burada böyle durması yazık" dedi.
Yaşam merkezinde tedaviye alınan sahibi belirsiz at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Atı yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip haklarında para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler

Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler
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