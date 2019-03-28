Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı

Adana’da aşırı yükleme yapan ve yükü bağlanmadan trafikte ilerleyen kamyon, tehlike saçtı.

Adana’da Kozan-Ceyhan yolunda metrelerce yükseliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyon, olası kazalara davetiye çıkardı. Yükünün düşmemesi için hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon, yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı.

Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyon, trafikteki başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.



