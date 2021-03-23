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"Aşırıcı Gruplar Facebook'ta Hala Aktif"

23.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avaaz sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, ABD’de 2020 seçim döneminde Facebook'ta şiddet içerikli mesajlar paylaşan gruplar arasında yüzden fazlası bugün hala aktif

ABD’de 2020 seçim döneminde şiddet içerikli mesajlar paylaşan çok sayıda aşırıcı grubun sayfalarının Facebook’ta hala aktif olduğu belirtiliyor. Associated Press (AP) haber ajansının Avaaz sivil toplum kuruluşunun raporuna dayandırdığı habere göre, Facebook’ta en az 267 grup sayfasında seçim döneminde şiddete teşvik mesajları yayınlandı.

Söz konusu grupların toplam kullanıcı sayısının 32 milyona yakın olduğu ve grupların üçte ikiden fazlasının QAnon gibi milis grupların destekçilerinden oluştuğu da raporda yer alan ayrıntılar arasında. İnsan hakları, çevre ve yolsuzluk gibi konuların yanı sıra internet erişimi ve yanlış bilgilendirme alanlarında da çalışmalar yürüten Avaaz kuruluşunun raporunda ayrıca, seçim döneminde aktif olan bu Facebook gruplarının 119’unun şimdi de hala aktif olduğu belirtiliyor.

Son dönemlerde gelen tepkiler üzerine nefret söylemi ve şiddet içerikli mesajlara karşı güvenlik politikalarını daha sık devreye sokmaya başlayan Facebook, Avaaz’ın raporunun ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, kurumun güvenlik politikası uygulamalarının “mükemmel olmadığı” ancak şu ana kadar atılan adımların raporda göz ardı edildiği belirtildi. Facebook yetkilileri açıklamada, yaklaşık 900 sosyal hareket ve milis grubun sayfalarının zararlı içerik paylaşımı nedeniyle engellendiğine, kaldırılan QAnon hesaplarının sayısının ise on binlere ulaştığına değinildi.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Alphabet’in CEO’su Sunder Pichai’nin bu hafta Perşembe günü ABD Kongresi’nde, platformlarındaki yanlış bilgilendirme ve aşırıcı grupların paylaşımlarıyla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

Özellikle geçen yıl nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeye karşı eylemlerini arttıran Facebook, seçimlere hile karıştığını iddia eden eski Başkan Donald Trump destekçilerinin kurduğu “Stop the Steal” (“Hırsızlığı Durdurun”) adlı sayfayı da engelledi. Ancak Avaaz’ın raporunda, bu sayfanın kapatılmasına rağmen platformda #stopthesteal etiketi altında yayınlanan mesajların aktif olduğuna dikkat çekiliyor.

Avaaz’ın raporunu hazırlayan uzmanlar, Facebook’un güvenlik politikalarını yeterli bir şekilde uygulamamasının, “Amerika’da seçimden Kongre baskınına giden yolun zeminini hazırladığını” savundu.

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