"Aşırıcı Gruplar Facebook'ta Hala Aktif"

ABD’de 2020 seçim döneminde şiddet içerikli mesajlar paylaşan çok sayıda aşırıcı grubun sayfalarının Facebook’ta hala aktif olduğu belirtiliyor. Associated Press (AP) haber ajansının Avaaz sivil toplum kuruluşunun raporuna dayandırdığı habere göre, Facebook’ta en az 267 grup sayfasında seçim döneminde şiddete teşvik mesajları yayınlandı.

Söz konusu grupların toplam kullanıcı sayısının 32 milyona yakın olduğu ve grupların üçte ikiden fazlasının QAnon gibi milis grupların destekçilerinden oluştuğu da raporda yer alan ayrıntılar arasında. İnsan hakları, çevre ve yolsuzluk gibi konuların yanı sıra internet erişimi ve yanlış bilgilendirme alanlarında da çalışmalar yürüten Avaaz kuruluşunun raporunda ayrıca, seçim döneminde aktif olan bu Facebook gruplarının 119’unun şimdi de hala aktif olduğu belirtiliyor.

Son dönemlerde gelen tepkiler üzerine nefret söylemi ve şiddet içerikli mesajlara karşı güvenlik politikalarını daha sık devreye sokmaya başlayan Facebook, Avaaz’ın raporunun ardından bir açıklama yayınladı.