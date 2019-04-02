"Aşırıcı sağcılar, DEAŞ'ın bomba yapma kılavuzlarına bakıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, ülkedeki aşırı sağcıların bomba yapmayı öğrenmek için internette DEAŞ'ın kılavuzlarına baktıklarını söyledi.

Wallace, İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi'nde terörle mücadele konusunda soruları cevaplandırdı. Aşırı sağ tehdidine de değinen Wallace, "bazı kişilerin ciddi tehdit oluşturmaya başladığını" belirtti.

Bu kişilerin tehdit oluşturmasında internette edindikleri yöntemlerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Wallace, "Tarihsel olarak, geçmişte hiç arkadaşları yoktu, kendi başlarına oturuyorlardı, başkalarıyla konuşamıyorlardı. Şimdi ise güvenli bir sanal alanda yaşıyorlar. İnternet üzerinden (birbirleriyle) iletişim kuruyorlar. Bazen bomba yapmayı öğrenmek için DEAŞ'ın terör kılavuzlarına baktıklarını görüyoruz, tabii ki farklı bir nedenden dolayı."dedi.

Wallace, aşırı sağ tehdidinin yaygınlığının ülkenin farklı bölgelerinde daha yüksek olduğunu belirterek, kuzeydoğu ve kuzeybatıyı örnek gösterdi.

- "Artık daha yetenekli, daha örgütlüler"