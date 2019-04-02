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"Aşırıcı sağcılar, DEAŞ'ın bomba yapma kılavuzlarına bakıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace: - "(Aşırı sağcılar) İnternet üzerinden (birbirleriyle) iletişim kuruyorlar. Bazen bomba yapmayı öğrenmek için DEAŞ'ın terör kılavuzlarına baktıklarını görüyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, ülkedeki aşırı sağcıların bomba yapmayı öğrenmek için internette DEAŞ'ın kılavuzlarına baktıklarını söyledi.

Wallace, İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi'nde terörle mücadele konusunda soruları cevaplandırdı. Aşırı sağ tehdidine de değinen Wallace, "bazı kişilerin ciddi tehdit oluşturmaya başladığını" belirtti.

Bu kişilerin tehdit oluşturmasında internette edindikleri yöntemlerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Wallace, "Tarihsel olarak, geçmişte hiç arkadaşları yoktu, kendi başlarına oturuyorlardı, başkalarıyla konuşamıyorlardı. Şimdi ise güvenli bir sanal alanda yaşıyorlar. İnternet üzerinden (birbirleriyle) iletişim kuruyorlar. Bazen bomba yapmayı öğrenmek için DEAŞ'ın terör kılavuzlarına baktıklarını görüyoruz, tabii ki farklı bir nedenden dolayı."dedi.

Wallace, aşırı sağ tehdidinin yaygınlığının ülkenin farklı bölgelerinde daha yüksek olduğunu belirterek, kuzeydoğu ve kuzeybatıyı örnek gösterdi.

- "Artık daha yetenekli, daha örgütlüler"

Aşırıcı grupların yeni terör örgütlerine dönmesinin önüne geçmede önleyici tedbirlerin önemine dikkati çeken Wallace, aşırı sağ tehdidinin yeni bir olgu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Genelde hep neo-Nazilerdi ancak yeni olgu, daha yetenekli, daha örgütlü ve küresel bir toplumda yaşamada daha iyi olmaları. Bu durum, DEAŞ için de geçerli." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'de son yıllarda aşırı sağın giderek güçlendiği görülürken, dini veya etnik farklılık temelli şiddet eylemleri de artış gösteriyor.

İngiltere'deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama, Yeni Zelanda'daki terör eylemlerinin ardından ülkede İslamofobik saldırıların yüzde 593 arttığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı sağ Ben Wallace DEAŞ ingiltere terör

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