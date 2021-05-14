"Aşırıcılar Gevşeyen Kısıtlamaları Suistimal Edebilir"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin, yurt içindeki aşırıcı gruplar tarafından şiddet eylemlerini arttırmak için suistimal edilebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın yayınladığı “Ulusal Terör Uyarısı” başlıklı bültende, Corona virüsü salgını nedeniyle daha önce yürürlükte olan kapasite sınırlamalarının ölümcül saldırılar düzenlemek için fırsatları azalttığına işaret edilerek, “Şiddet eğilimli aşırıcılar, ABD genelinde COVID-19’la alakalı kısıtlamaların gevşetilmesini, daha geniş yelpazede hedeflere karşı saldırılar düzenlemek için suistimal etme çabasına girebilir” ifadesi kullanıldı.

Amerika’nın 2021 yılı boyunca “gittikçe daha da karmaşıklaşan tehditlerle karşı karşıya kalacağı” belirtildi ve bu tehditlere yurtiçi terör gruplarının şiddet eğiliminin de dahil olduğuna vurgu yapıldı.

Sosyal medya ve internet üzerindeki platformların, şiddet yanlısı aşırıcılar tarafından “söylem ve eylemlerini yayabilmek adına” daha da sıklıkla kullanıldığının altı çizildi, kamu binalarının da 2020 yılından bu yana bu grupların daha fazla hedefinde olduğu belirtildi.