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  4. "Aşırıcılar Gevşeyen Kısıtlamaları Suistimal Edebilir"

"Aşırıcılar Gevşeyen Kısıtlamaları Suistimal Edebilir"

14.05.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin, yurt içindeki aşırıcı gruplar tarafından şiddet eylemlerini arttırmak için suistimal edilebileceği uyarısında bulundu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin, yurt içindeki aşırıcı gruplar tarafından şiddet eylemlerini arttırmak için suistimal edilebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın yayınladığı “Ulusal Terör Uyarısı” başlıklı bültende, Corona virüsü salgını nedeniyle daha önce yürürlükte olan kapasite sınırlamalarının ölümcül saldırılar düzenlemek için fırsatları azalttığına işaret edilerek, “Şiddet eğilimli aşırıcılar, ABD genelinde COVID-19’la alakalı kısıtlamaların gevşetilmesini, daha geniş yelpazede hedeflere karşı saldırılar düzenlemek için suistimal etme çabasına girebilir” ifadesi kullanıldı.

Amerika’nın 2021 yılı boyunca “gittikçe daha da karmaşıklaşan tehditlerle karşı karşıya kalacağı” belirtildi ve bu tehditlere yurtiçi terör gruplarının şiddet eğiliminin de dahil olduğuna vurgu yapıldı.

Sosyal medya ve internet üzerindeki platformların, şiddet yanlısı aşırıcılar tarafından “söylem ve eylemlerini yayabilmek adına” daha da sıklıkla kullanıldığının altı çizildi, kamu binalarının da 2020 yılından bu yana bu grupların daha fazla hedefinde olduğu belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın uyarı bülteninde ayrıca ülke genelinde gündemde olan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların da ırkçı ideolojileri savunan aşırıcı grupların hedefinde olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, söz konusu grupların interneti “bir ırk savaşını” yayma aracı olarak kullandığı savunuldu.

IŞİD ve El Kaide terör örgütlerinin de Amerika’daki aşırıcıları şiddet eylemlerine teşvik etme çabasında olduğu, bakanlığın uyarıları arasında yer aldı.

Rusya, Çin ve İran dahil çeşitli ülkelerden, Corona virüsü pandemisiyle ilgili komplo teorileri, aşılara güveni azaltma ve Asya kökenli Amerikalılar’a karşı nefret aşılama gibi internet üzeri kampanyaların da arttığına vurgu yapıldı.

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