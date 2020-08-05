‘‘Aşırılık Yanlıları Afrika’da Salgını Fırsat Biliyor’’

Anderson, salgının hükümetler üzerindeki baskıyı ve yükü arttırdığı için bu gruplar tarafından bir fırsat olarak görüldüğünü söyledi. Amerikalı komutan, aşırılık yanlılarının salgını fırsata çevirmek için yürüttükleri faaliyetlerin ise ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini kaydetti. Ancak bu grupların çok dinamik ve esnek olduğuna vurgu yapan yetkili, zayıf noktaları kolaylıkla bulup, değerlendireceklerini kaydetti.

ABD-Afrika Komutanlığı’na (AFRICOM) bağlı Özel Harekatlar Komutanlığı’nın (SOCAFRICA) başındaki isim Tümgeneral Anderson, gazetecilere video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu. Anderson, aşırılık yanlısı terör örgütlerinin Afrika’da Corona virüsü salgınını, Nijerya’dan Mozambik’e kadar, savunmasız topluluklar üzerindeki hedeflerine ulaşmak için kullandıklarını bildirdi.

Anderson, ABD’nin Afrika kıtasındaki faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü, ancak aşırılık yanlılarının nüfuz elde etmek için Senegal’den Somali’ye kadar her fırsatı değerlendirdiklerini kaydetti.

Wagner grubu için ‘‘Rusya’yla doğrudan bağlantılı olduklarını görüyorum’’ diyen Anderson, bu grubun Libya’daki çatışmaları körüklediğini ve kullandığı silah sistemlerinin özel şirketlerin erişimi olmayan, devlet tarafından sağlanan silahlardan oluştuğunu kaydetti.

Anderson, aşırılık yanlısı grupların bir kısmının da şüpheli bağlantıları olan bazı paralı asker topluluklarının desteğini arkasına aldıklarını söyledi. Amerikalı komutan buna örnek olarak Mozambik, Libya, Sudan, Fildişi Sahili ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin de aralarında olduğu 20 kadar Afrika ülkesinde faaliyet halinde olan Rus paralı askerlerinin oluşturduğu Wagner grubunu gösterdi.

Batı Afrika’da aşırılık yanlısı İslamcı grupların eğitim sistemini durma noktasına getirdiğini anlatan Anderson, Mali ve Burkina Faso’da 3.000’den fazla okulun kapatıldığını belirtti. Aşırılık yanlıları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik’te yaşanan zorluklardan faydalanarak kendi faaliyetlerini güçlendirdi.

Amerikalı yetkili AFRICOM’un merkezinin Almanya’dan başka bir Avrupa ülkesine kaydırılacağıyla ilgili yapılan son açıklamaya da değindi ve Corona virüsünden kaynaklanan aksamaların ABD’nin Afrika’daki operasyonlarını kısıtlamasına neden olmayacağını kaydetti.

Esas kaygı verici olanın salgının Afrika devletleri ve sağladıkları hizmetler üzerindeki yıkıcı etkisi olduğunu belirten yetkili, bu ülkelerde ordunun görevinin de çoğu zaman sınırlı olduğunu, çoğu zaman da geç kalındığını söyledi.

AFRICOM’u itfaiye ekibine benzeten komutan, ‘‘Yani eğer itfaiyeyi çağırıyorsanız yangın çoktan başlamış demektir, bu durumda bizim görevimiz yangının daha fazla yayılmasını önlemek oluyor. Ama yangın alarmını çalıyorsanız artık çok geç olmuştur. Önlemlerimizi önceden almalıyız ki yeni yangınlar çıkmasın’’ diye konuştu.

Dünya genelinde ailelerin ve toplumların Corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken belirsizlik ve korku yaşadıklarını söyleyen yetkili, gıda güvenliği, eğitim, sağlık hizmetleri ve temel kamu hizmetleri konusunda yalnızca askeri çözümün ihtiyaçları karşılamaya yetmeyeceğinin altını çizdi.

Bazı aşırılık yanlısı grupların bu ihtiyaçları karşılamak için çalıştıklarını öne sürdüklerini söyleyen Anderson, bunun için şiddet kullanan grupların ‘‘çıkmaz bir yol’’ olduğu uyarısında bulundu.

