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"Aşırılık yanlılarına gün doğdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya ilişkin dünkü açıklamalarıyla ülke içi ve dışındaki aşırılık yanlılarına fırsat verdiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, ABD'nin yaptırımlarına karşılık İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurmasının ülke içi ve dışındaki aşırılık yanlılarının işine yarayacağını belirtti.

Zibakelam, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dünkü açıklamalarını değerlendirdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Zibakelam, "Ruhani'nin 'Biz Avrupa ülkelerine 2 ay süre tanıyoruz. Eğer bizim beklentilerimizi yerine getirmezlerse uranyum zenginleştirmek ve santrifüjlerimizi çalıştırmak hakkımızdır.' demesi tam da ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şeydi." dedi.

İran'ın Avrupa ile arasının açılacağını ve ülke sorunlarının daha karmaşık hale geleceğini söyleyen Zibakelam, Tahran yönetiminin anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerinden beklenti içinde olmasını "Avrupa ülkelerinin İran'a ne borcu var" diyerek eleştirdi.

- "Yaptırımlar artacak, sıkıntılar katlanacak"

Zibakelam, "Yaptırımlar artacak, sıkıntılar katlanacaktır. İranlı, Amerikalı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi aşırılık yanlılarına gün doğdu." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "B grubu" olarak tanımladığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aşırılık yanlısı olmakla eleştirmesini değerlendiren Zibakelam, "Bu kişiler aşırılık yanlısı da İran yönetimi hiç mi bu grubun değirmenine su taşımıyor?" diye sordu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

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