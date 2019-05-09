İSTANBUL (AA) - İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, ABD'nin yaptırımlarına karşılık İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurmasının ülke içi ve dışındaki aşırılık yanlılarının işine yarayacağını belirtti.

Zibakelam, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dünkü açıklamalarını değerlendirdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Zibakelam, "Ruhani'nin 'Biz Avrupa ülkelerine 2 ay süre tanıyoruz. Eğer bizim beklentilerimizi yerine getirmezlerse uranyum zenginleştirmek ve santrifüjlerimizi çalıştırmak hakkımızdır.' demesi tam da ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şeydi." dedi.

İran'ın Avrupa ile arasının açılacağını ve ülke sorunlarının daha karmaşık hale geleceğini söyleyen Zibakelam, Tahran yönetiminin anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerinden beklenti içinde olmasını "Avrupa ülkelerinin İran'a ne borcu var" diyerek eleştirdi.

- "Yaptırımlar artacak, sıkıntılar katlanacak"

Zibakelam, "Yaptırımlar artacak, sıkıntılar katlanacaktır. İranlı, Amerikalı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi aşırılık yanlılarına gün doğdu." ifadelerini kullandı.