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Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Derneği üyeleri, Ertuğrul Gazi’nin Kayı aşireti ile 1281 yılında Domaniç’ten Söğüt’e gerçekleştirmiş olduğu yayla yürüyüşünü bugün 5 gece 6 gün süren yolculukla tamamladılar.Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’ne, Bilecik Doğa Sporları Kulübü üyesi 30 kişi Kayı Boyu Göç Yürüyüşü adı altında Kütahya Domaniç’ten Söğüt’e doğru yola çıktı.

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Derneği üyeleri, Ertuğrul Gazi’nin Kayı aşireti ile 1281 yılında Domaniç’ten Söğüt’e gerçekleştirmiş olduğu yayla yürüyüşünü bugün 5 gece 6 gün süren yolculukla tamamladılar.
Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri’ne, Bilecik Doğa Sporları Kulübü üyesi 30 kişi Kayı Boyu Göç Yürüyüşü adı altında Kütahya Domaniç’ten Söğüt’e doğru yola çıktı. Söğüt’e 5 gece 6 gün süre bir yolculuğun ardından grup üyeleri bugün 738’incisi gerçekleşen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri açılış törenlerine yetiştiler. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından karşılan dernek üyeleri yarın Domaniç Kaymakam Vekili Hasan Raşit Taşkın’dan aldıkları Kayı Boyu Sancağı ve toprakları Bilecik Valisi ve Söğüt Kaymakamına teslim edecekler.
"Amacımız 6 asır boyunca ayakta kalan kültürümüzü sonraki nesillerimize aktarmak"
Dernek sekreteri Funda Tellici, konuya ilişkin yapılan açıklamada, Domaniç-Söğüt güzergâhı üzerinde her yıl bu geleneği sürdürmek ve gelecek nesillere bu kültürel mirası unutturmamak amacıyla başlattıkları yürüyüşün 5 gece 6 gün sürdüğünü belirtti. Tellici, "Amacımız 6 asır boyunca ayakta kalan bir milletin temelinin atıldığı, muhkem, kuvvet ve kudreti temsil eden kültürümüzü sonraki nesillerimize aktarmak geçmişten geleceğe kültür mirası anlamında köprü oluşturmaktır. Ertuğrul Gazi Bey 1281 yılında ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu Toy 737 yıldır devam eder ancak bu zamana kadar bu göç yolu ortaya çıkartılmamış. Amacımız bu yolu Domaniç’ten Söğüt’e tescilleterek tarihi mirasımızı milli birlik ve beraberlik içinde yaşatmaktır. Sancağımızı ve bir miktar toprağımızı Domaniç’ten devralarak Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumlarının atıldığı bu topraklarda, atalarımızın bıraktığı izleri takip ederek 6 gün 5 gecede 86 kilometrelik temsili göç yolunu kat ederek Bilecik Söğüt’te düzenlenen göç şenliklerine vardık. Yarında Domaniç Kaymakam Vekili Hasan Raşit Taşkın‘dan aldığımız Kayı Boyu Sancağını ve toprağı teslim edeceğiz" dedi.

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu

Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu
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