HABER

Asırlara meydan okuyan tarihi köprü: Volçan Köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Rezve Deresi üzerine kurulu ve Osmanlı dönemine ait bir ayağı Türk, bir ayağı ise Bulgaristan tarafında bulunan üç kemerli Volçan Köprüsü, asırlardır ayakta kalarak tarihe meydan okuyor.Asırlara meydan okuyan tarihi köprü, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in takibiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alındı.

Asırlara meydan okuyan tarihi köprü: Volçan Köprüsü

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Rezve Deresi üzerine kurulu ve Osmanlı dönemine ait bir ayağı Türk, bir ayağı ise Bulgaristan tarafında bulunan üç kemerli Volçan Köprüsü, asırlardır ayakta kalarak tarihe meydan okuyor.
Asırlara meydan okuyan tarihi köprü, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in takibiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alındı. 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alınan tarihi köprünün restorasyon projelerinin hazırlanması ve Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasının ardından Volçan Karahasan Köprüsünün onarımı yapılacak. Boztaş köyünün 5,1 kilometre kuzeybatısında, İncesırt köyünün 4,7 kilometre kuzeydoğusunda Bulgaristan sınır hattını oluşturan Rezve Deresi üzerinde bulunan Volçan Köprüsü’ne köprüye araçla ulaşım sağlanamıyor. Köprüyü ziyaret etmek isteyenler ormanın içerisinde yürüyerek gitmek durumunda kalıyor.

17.5 kilometrelik yürüyüşle ulaşılıyor
Kırklareli’nin İncesırt köyünde başlayıp yine bu köyde tamamlan yedi saat boyunca yapılan yaklaşık 17,5 kilometrelik doğa yürüyüşü ile köprünün olduğu yere ulaşabiliyor. Kesme taş ile üç kemerli olarak yapılmış köprünün günümüzde sadece tek kemeri sağlam. Kuzeybatı, güneydoğu istikametinde olan köprünün güneydoğu tarafı olan Türkiye kısmındaki kemeri ayakta. Diğer kısmın ise çöktüğü görülüyor.

Asırlara meydan okuyan tarihi köprü: Volçan Köprüsü

Asırlara meydan okuyan tarihi köprü: Volçan Köprüsü

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp (1)Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp (1)
Dink Cinayeti'nde Muammer Güler tanık olarak dinlendi (1)Dink Cinayeti'nde Muammer Güler tanık olarak dinlendi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.