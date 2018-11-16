Asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyorlar

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde, vatandaşlar, bağlarda yetiştirdikleri organik üzümlerden asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyor.

Harmandöven köyünün Tatrik mezrasında vatandaşlar, büyük emekler sonucu bağlardan topladıkları üzümleri sepetlerle taşıyarak evlerine getiriyor.

Üzümleri çizmelerle ezerek suyunu çıkaran ve içine doğal maya olarak kil toprak katan köylüler, bu suyu, etrafını çamur ve taşlarla kapladıkları kazanların altında yaktıkları odun ateşinde belli bir süre kaynatıyor.

Daha sonra süzülerek başka kazanlara aktarılan, sürekli kepçe ile karıştırılarak yine belli bir süre kaynatılarak üzerinde buharı tüten üzüm suyu, meşakkatli bir uğraşın ardından pekmeze dönüştürülüyor.

Vatandaşlar, asırlardır dede ve babalarından kalma yöntemlerle herhangi bir katkı maddesi kullanmadan ürettikleri doğal pekmezi, Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelere satıyor.

Tatrik mezrasında yaşayan Mehmetcan Kısa, pekmezi tamamen doğal yöntemlerle ürettiklerini anlatarak, "Bu doğal pekmezi satarak geçimimizi sağlıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız yok. Çocuklarımızın eğitim masrafını da bu işten karşılıyoruz." dedi.