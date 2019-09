Her camide "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu ilahi grupları bulunuyor. Cami imamının konuşmasının ardından ayağa kalkan "Deste", koro halinde okudukları sinezenler eşliğinde sinelerine vurup o günleri yad ediyor.

Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca Kerbela'da Yezid tarafından katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yarenin yasını tutuyor.

Kerbela'nın sadece Kerbela'da kalmadığını sonra gelecek zamana da hitap ettiğini hatırlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Hazreti Hüseyin'in Kerbela olayı her yıl anılıyor ve her yıl daha da genişleyerek yayılıyor. Hazreti Hüseyin'in Kerbelası hiç ölmüyor. 12 imam vardır ama içlerinde Hazreti Hüseyin'in Kerbelası ön plandadır. Bundan dolayı İslam ölmek üzereyken ayağa kaldıran, kanıyla solmak üzere olan gülü sulayıp hayata döndüren Kerbela olayını ve Hazreti Hüseyin'i her yıl anarak insanlığa Hazreti Hüseyin'in taşımış olduğu misyonu taşıyoruz. Kars'ta Muharremlik ayında 10 gün boyunca camilerimizde evlerimizde mersiyeler okunuyor, ağıtlar yakılıyor ve konuşmalarda da Hazreti Hüseyin ve Kerbelası anlatılıyor."