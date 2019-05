Asırlardır yağmur için dua ediyorlar

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Üzümören beldesi sakinleri, her yıl yaylalarına çıkarak afetten korunmak ve yağmur yağması için dua ediyor.

Pazar ilçesinde bulunan Üzümören Beldesi sakinleri asırlardır olduğu gibi bu yıl da yağmur duasına çıktı. Şehir dışından gelen Üzümörenliler ve beldede yaşayanlar sabah saatlerinde Fırat Yaylasına çıkarak namaz kılıp dua etti. Dua töreninde Üzümörenlilere seslenen Belediye Başkanı İsmail Karakaş, yapılan bu toplu organizasyonun hürmetine küskünlerin barışmasını, dostlukların yeniden kurulmasını istedi. Karakaş, "Bu dualar, toplantı alanları dostluk ve kardeşliğin pekiştiği yerler. Birbirinize ufak tefek kırgınlıklarınız olabilir. Ama bunları geride bırakıp edilen bu duaların hürmetine kardeşliğimizi pekiştirelim, kucaklaşalım, bir olalım" diye konuştu.

Dua öncesi namaz kıldıran Diyanet İmamı İbrahim Aykun, geleneğin çok önemli ve ecdattan kalan bir miras olduğuna dikkat çekerek, "Tarihi eskilere dayalı olan, kesinlikle bilinmeyen ve geleneksel olarak düzenlediğimiz Afetten korunma duası ve yağmur duasındayız. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında yapıyoruz. Ecdadımızdan bize kalan güzel bir geleneğimiz ve biz de bunu elimizden geldiği kadar yaşatmaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen duaya Yozgat’tan geldiğini söyleyen Emre Akar ise edilen bu toplu duaların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Akar, "Çocukluğumdan beri her yıl katılırım. Bu sene de kaçıramazdım. Çünkü şehir dışından gelenlerimiz de çok. Çoğunu senede bir görebiliyoruz akrabalarımızın. Ben de zaten Yozgat’tan günübirlik geldim. Dua sonrasında geri döneceğim" şeklinde konuştu.