Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Denizli’nin Çal ilçesinde 300 yaşından büyük olduğu tahmin edilen çınar ağacı gövdesindeki oyuktan ateşle tutuşturularak yakılmak istendi. Asırlık ağaç itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kül olmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgenin simgelerinden biri olan asırlık çınar ağacından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ağacın oyuğundaki alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Ağaç itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile küle dönmekten son anda kurtarıldı. 300 yaşındaki büyük olduğu tahmin edilen ağacı kimin yakmak istediği belirsizliğini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

