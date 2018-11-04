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Aşırlı Adası'nın bekçileri yaban keçileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde insan yaşamının olmadığı Aşırlı Adası'nın doğal bekçileri ve sahibi yaban keçileri oldu.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde insan yaşamının olmadığı Aşırlı Adası'nın doğal bekçileri ve sahibi yaban keçileri oldu. Adada yaşamını sürdüren yaban keçilerine bölge halkı ve turistler yoğun ilgi gösteriyor. Demre'nin Kekova Koyu açıklarında bulunan ve daha önce kişilere ait olan 1'inci derece doğal ve tarihi SİT alanı Aşırlı Adası, üzerinde bulunan tarihi eserler nedeniyle 'Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu alan' statüsüyle Hazine'ye devredildi. Açılan davalar ve yargı sürecinin sona erdiği 2010 yılında Demre Mal Müdürlüğü, adanın tapusunu aldı. Adaya yıllar önce bırakılan yaban keçileri, mevcut binaların yıkılması ve insan yaşamının olmaması nedeniyle Aşırlı'nın tek sahibi konumuna geldi. Adada özgürce yaşamalarını sürdüren keçiler akşam saatlerine doğru sahile iniyor. Bölgeye gelen turistler, bazen yatlardan inerek keçilere yiyecek veriyor ve fotoğraflarını çekiyor. Demreli yatçılar da yiyecek ve su bırakarak, keçilerin doğal yaşamını sürdürmesine katkı sağlamaya çalışıyor. Tatil yaptığı yattan inerek keçilere yiyecek veren Alman Joonne Biedermann, "Bu yaban keçilerinin doğal ortamda özgürce yaşaması harika bir olay. Özel bir görüntü. Bunları burada görmek, elimle yiyecek vermek tatilimin en güzel anı" dedi. Bölgede turizm fotoğrafçılığı yapan Niyazi Selçuk da, "Buradaki yaban keçileri turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu hayvanları koruyalım. Doğaya da destek olalım" diye konuştu. Keçilerin doğal bekçiliğini yapan Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da şunları söyledi: "Bunlar Toroslarda yaşayan dağ keçileri. Bunları yıllardır koruma altına aldık. Tekneciyiz. Turistleri getirip gezdiriyoruz. Doğal olarak gelip, ellerimizle bir şeyler yedirmeye alıştırdık. Turistler fotoğraf çekiyor. Bölgemizi tanıtıyoruz. Biz bunlardan çok hoşlanıyoruz. İnsanlardan tek ricamız kaçak avcılık yapmasın."

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