Asırlık ağaçların zeytini açık artırmayla satılacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL- İzmir otoyolu yapılırken kamulaştırılan araziden sökülen ve kesilmekten son anda kurtarılarak Antalya'da dikilen biri 1200, diğeri 800 yıllık iki zeytin ağacı, 20 kilogram ürün verdi. Hasat edilen zeytinler, açık artırmayla satılacak.

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği (Zeytinpark) arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

BİRİ 800 DİĞERİ 1200 YILLIK

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümünde gençleştirme yapılırken doğal alan da koruma altına alındı. Biri 800 diğeri 1200 yaşındaki anıt niteliğinde iki zeytin ağacına da ev sahipliği yapan Zeytinpark ayrıca arazinin büyüklüğü ve sakinliği nedeniyle de hafta sonlarını burada geçirmek isteyenler tarafından ilgi görüyor.