HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asırlık anıt ağaç depreme dayanamadı

Asırlık anıt ağaç depreme dayanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 08:57 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çıtırtı sesleri duyulan 166 yıllık anıt ağacın bir bölümü sabaha karşı yıkıldı.

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çıtırtı sesleri duyulan 166 yıllık anıt ağacın bir bölümü sabaha karşı yıkıldı. Hürriyet Spor Kulübüne ait bir otobüs yıkılan ağacın dallarının altında kaldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre İzmir’de yaşanan 6.6’lık deprem Bursa ve ilçelerinde de şiddetli olarak hissedildi. Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’ndeki parkta bulunan 166 yıllık anıt saplı meşe ağacından çıtırtıların geldiğini farkeden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Anıt ağaç olduğu için dokunulmayan dev meşe ağacının bir bölümü bu sabaha karşı büyük bir gürültü ile çöktü. Tonlarca ağırlıktaki gövdenin bir bölümü aynı parkta bulunan Hürriyet Spor Külübü’ne ait sporcu servisinin üzerine devrildi. Otobüs kullanılmaz hale gelirken olayın sabah saatlerinde yaşanması olası bir facianın yaşanmasına engel oldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı elektrikli testerelerle keserek parçaladı.
Olayın sabah saatlerinde yaşanmasının büyük bir şans olduğunu ifade eden mahalleli Mehmet Turan, "166 yaşında tarihi ağaç olduğu için kimse dokunamıyor. Allah’tan kimsenin üzerine düşmedi. dedi. Bir başka vatandaşta sabah saat 06.00 sıralarında büyük bir görüntü ile devrildi. Depremden sonra buralar çok sallandı ektisi oldu. Allah’tan sabah saatlerinde oldu biraz daha geç olsaydı hafta sonu yürüyüşe çıkan çok insan oluyor. Buna da şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
1/
En Çok Okunan Haberler
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Enkazda bulunan çantanın içindekiler ekipleri duygulandırdı
Enkazdan çıkan çantanın içindekiler ekipleri duygulandırdı
Sesleri duyan polise haber verdi! İstanbul'da koca dehşeti
Sesleri duyan polise haber verdi! İstanbul'da koca dehşeti
65 saat sonra minik Elif'in kurtarılma anını anlattı: Yüzünü temizledik gözünü açtı, o an dondu kurtarıldı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra 'Ares' enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Sahibi görünce büyük mutluluk yaşadı
İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda çalışmalar bitti: 32 kişi öldü, 15 kişi kurtarıldı
Depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda çalışmalar bitti
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı! İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.