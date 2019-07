Asırlık atçılık geleneği nesilden nesle aktarılıyor

“Asırlar öncesine dayanan bu geleneği gelecek nesillere aktarıyoruz”

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde at antrenörlüğü yapan Eda Yavuz, düzenledikleri etkinliklerle çocuklara hayatlarında ilk defa ata dokunma ve ata binme imkanı sağladıklarını söyledi. Yavuz, “Türkülerin at geleneği milattan öncesine dayanmaktadır. Asırlar öncesine dayanan bu geleneği Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde gelecek nesillere aktarıyoruz. Bu kapsamda merkezimizde at ile tanışma etkinliği, Eskişehir’de ata binmeyen çocuk kalmasın, adaftif binicilik eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlere katılan çocuklarımız hayatlarında ilk defa ata dokunma, atlara binme imkanı buluyor. Bu imkanlar doğrultusunda hem sağlık hem sosyal açıdan kendilerini geliştiriyorlar. Tepebaşı Belediyesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz binicilik eğitimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir” dedi.

“Uzman eğitmenler tarafından çocuklara at sevgisi aşılanıyor”

Bir grup çocuğu atlarla tanıştırmak için merkeze getiren izci lideri Ali Ayhan Enet, Tepebaşı Belediyesinin sağladığı imkanlar sayesinde çocukların atla tanıştığını kaydetti. Merkezde çocuklara at sevgisinin aşılandığını anlatan Enet, “Çocuklar burada ata sporumuzu ve atları tanıyorlar. Burada çocuklara uzman eğitmenler tarafından at sevgisi aşılanıyor, ata binme öğretiliyor. Çocuklarımız çok güzel bir ortamda çok güzel vakit geçiriyorlar. Ben hem şahsım hem de çocuklar adına Tepebaşı Belediyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.