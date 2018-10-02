HABER

Asırlık Ayşe nine yıllara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:18 | Son Güncelleme

Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği 111 yaşındaki Ayşe Uçar, ileri yaşına rağmen birçok anısını hatırlıyor - Ayşe Uçar: - "Çocukken okumak istiyordum ama okuyamadım, 4 çocuğum vardı, onları tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yaşlılar Haftası dolaysıyla Menteşe ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Ayşe Uçar'ı ziyaret etti.

Gülağzı Mahallesi'ndeki evinde Gürün'ü ağırlayan Ayşe Uçar'ı kızları Adile Demirtaş (92), Melek Bozkurt (88) Kadriye Daş (85) ve gelini Saadet Uçar (75) da yalnız bırakmadı.

Sağlığı yerinde olan, geçmişe dair pek çok şeyi hatırlayan Ayşe Uçar, çocukken okumayı çok istediğini ancak okuyamadığını belirterek, "4 çocuğum vardı, onları tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat." dedi.

Kendisi küçükken babasının askeriyenin develerine baktığını söyleyen Ayşe Uçar, "Bir sabah ben uyurken babam gitti. Yoğun kar olduğu için develere bakan babam karların altında kalarak vefat etti." ifadesini kullandı.

Geçen yıla kadar dağlarda kekik topladığını, kış için odun hazırladığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Gücüm eskisi gibi yerinde olsa misafirlerimi yapacağım baklavayla ağırlamak isterdim. Bir asrı doldurduğum için mutluyum. Şimdiki nesil çok şanslı, istedikleri her şeye ulaşabiliyorlar. Ben namazımı kılıp orucumu tutardım. Son yıllarda bunları yapamadığım için üzüntü duyuyorum."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Dünya Yaşlılar Günü'nde Muğla'nın en yaşlı çınarının gölgesinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gürün, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan günler geçiyor ve bizler yaş alıyoruz. Yaşlanmak güzeldir ama kendini ihtiyar hissetmemek gerekir. 1907 doğumlu, Türkiye'nin ve Muğlamızın en uzun yaşayanı olarak kabul gören Ayşe Uçar belki de buna en güzel örneklerden biri. Bizleri güleryüzüyle karşılayan, anlattıklarıyla geçmişe götüren en köklü çınarımız." dedi.

Gürün, elini öptüğü Uçar'a bundan sonraki yaşamında da sağlık ve mutluluk diledi.

PARTNERÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı olduÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı oldu
Müzede turşu kurdularMüzede turşu kurdular
TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdiTMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
111 yaşındaki Ayşe Uçar Asrılık nine Belediye Başkanı Osman Gürün Menteşe Muğla

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.