Asırlık Ayşe nine yıllara meydan okuyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yaşlılar Haftası dolaysıyla Menteşe ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Ayşe Uçar'ı ziyaret etti.
Gülağzı Mahallesi'ndeki evinde Gürün'ü ağırlayan Ayşe Uçar'ı kızları Adile Demirtaş (92), Melek Bozkurt (88) Kadriye Daş (85) ve gelini Saadet Uçar (75) da yalnız bırakmadı.
Sağlığı yerinde olan, geçmişe dair pek çok şeyi hatırlayan Ayşe Uçar, çocukken okumayı çok istediğini ancak okuyamadığını belirterek, "4 çocuğum vardı, onları tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat." dedi.
Kendisi küçükken babasının askeriyenin develerine baktığını söyleyen Ayşe Uçar, "Bir sabah ben uyurken babam gitti. Yoğun kar olduğu için develere bakan babam karların altında kalarak vefat etti." ifadesini kullandı.
Geçen yıla kadar dağlarda kekik topladığını, kış için odun hazırladığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:
"Gücüm eskisi gibi yerinde olsa misafirlerimi yapacağım baklavayla ağırlamak isterdim. Bir asrı doldurduğum için mutluyum. Şimdiki nesil çok şanslı, istedikleri her şeye ulaşabiliyorlar. Ben namazımı kılıp orucumu tutardım. Son yıllarda bunları yapamadığım için üzüntü duyuyorum."
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Dünya Yaşlılar Günü'nde Muğla'nın en yaşlı çınarının gölgesinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Gürün, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan günler geçiyor ve bizler yaş alıyoruz. Yaşlanmak güzeldir ama kendini ihtiyar hissetmemek gerekir. 1907 doğumlu, Türkiye'nin ve Muğlamızın en uzun yaşayanı olarak kabul gören Ayşe Uçar belki de buna en güzel örneklerden biri. Bizleri güleryüzüyle karşılayan, anlattıklarıyla geçmişe götüren en köklü çınarımız." dedi.
Gürün, elini öptüğü Uçar'a bundan sonraki yaşamında da sağlık ve mutluluk diledi.
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