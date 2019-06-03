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Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Düzce'nin Sırtpınar köyünde, yüz yılı aşkın süredir düzenledikleri "arife birlik kaynaşma günü"nde cami avlusunda toplanan köylüler, çocukları hediyelerle sevindirip Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından imece usulüyle iftar sofrası hazırlıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yüz yılı aşkın süredir arife günlerinde cami avlusunda toplanan vatandaşlar, ramazanın son gününü birlik içerisinde geçiriyor.

İlçeye bağlı Sırtpınar köyünde, birlik ve beraberliği sağlamak, günü ibadet içerisinde geçirebilmek için köy camisinde düzenlenen "arife birlik kaynaşma günü" geleneği bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor.

Yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı köyde, arife günü öğlen saatlerinde caminin bahçesinde toplanmaya başlayan vatandaşlar, burada kendilerini bekleyen çocuklara hediye veriyor. Kuran'ı Kerim tilaveti ve mevlit dinleyen vatandaşlar, imece usulü yapılan iftar yemeğinde oruç açarak ramazanı uğurluyor.

Köy sakinlerinden İmdat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun gelenek haline geldiğini söyledi.

Etkinliğin sadece köy halkı ile sınırlı kalmadığını, çevre köylerden de katılım olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı sevindirmek amaçlı ikramlarda bulunuyoruz. Hem kaynaşma hem de bu geleneği devam ettirmek amaçlı, yaptığımız bu organizasyonun bizden sonraki nesiller tarafından da devam ettirilmesini arzuluyoruz. Halkın kaynaşmasını ve genç nesillere bu güzel geleneklerin aktarılmasını sağlamak bizi çok mutlu eder."

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Anahtar Kelimeler:
asırlık gelenek Düzce

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