Asırlık caminin restorasyonuna ilk taş

Antalya'nın ilk camilerinden olduğu belirtilen ve 1896'daki yangından sonra kullanılamaz hale gelen Şehzade Korkut (Kesik Minare) Camisi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında ilk taş yerine yerleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, caminin ilk taşını yerleştirme töreninde, yaklaşık 700 yıllık caminin kentin fethinin simgelerinden olduğunu söyledi.

Caminin kentteki ilk Türk İslam eserlerinden olduğunu belirten Karaloğlu, vakıf eseri olan caminin Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından izler taşıdığını vurguladı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında ilk duvar ve minarenin güçlendirmesini yaptıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Caminin yeniden ayağa kaldıracağımız bölümleriyle ilgili ilk taşı bugün konuldu. Caminin yüzde 70'i ayakta. Yüzde 30'unu da tamamlama çalışması yapacağız. Bu camiye ibadet ve ziyaret için girenler birçok medeniyetin izini görebilecek. Bu cami adeta bir müze cami olarak hizmet verecek. Yaptığımız bütün çalışmaları Antalya Koruma Kurulu ve bilim heyetinin gösterdikleri yol doğrultusunda yapıyoruz. Tarihi Kaleiçi'ne gelenler artık Şehzade Korkut Camisi'ni de ziyaret edebilecek.