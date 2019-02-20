"Asırlık çınar" Erdoğan ile buluştu

Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nın düzenlendiği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelişinde, protokoldeki yerine geçmeden önce 100 yaşını aşmış yaşlılarla konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davetiyle Ankara'ya gelen yaşlıların elini öpen Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile buluşmanın sevincini yaşayan Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a sarıldı. Erdoğan, 100 yaşını aştığını söyleyen İsmail Baran'la da sohbet etti.
Erdoğan, programı asırlık çınarların yanında oturarak takip etti. Bu sırada yanında oturan İsmail Baran, Erdoğan'a "Ben de devlette çok çalıştım. Okulları yaptım, yolları açtım." dedi. Erdoğan ise "Maşallah" karşılığını verdi.
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