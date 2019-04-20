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Asırlık çınardan "doğayı koruyun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Genel Başkanı 100 yaşındaki Yunus Ensari: - "Bu dünya, bize çocuklarımızın emanetidir. Gidebileceğimiz başka bir dünya yok. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun, çocuklarımızın bize emaneti olan bu dünyayı el birliğiyle kurtaralım" - "Bundan 85-90 yıl önce, 1920'li, 1925'li yıllarda Van Gölü civarında vaşaklar vardı. Kışın tilkiler, tavşanlar, kurtlar yemek bulmak için şehirlere gelirdi. Göç mevsiminde uçan turnaları seyrederdik"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin kurucusu ve Genel Başkanı 100 yaşındaki Yunus Ensari, "Bu dünya, bize çocuklarımızın emanetidir. Gidebileceğimiz başka bir dünya yok. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun, çocuklarımızın bize emaneti olan bu dünyayı el birliğiyle kurtaralım." dedi.

Ensari, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile Ispartalılar Eğitim, Kültür, Turizm Dayanışma Vakfı (ISVAK) tarafından vakıf binasında onuruna düzenlenen programa katıldı.

Kurucuları arasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin 1955'te kurulduğu günden beri genel başkanlığını yürüten Ensari, programda, "Türkiye'nin doğasında neler oluyor?" başlıklı konuşma yaptı.

Ormanların ne kadar verimli olduğunu belirlemek için geçmişte yürüttüğü orman angajmanı çalışmalarına değinen ve katılımcıların büyük bölümünün orta yaşta olduğuna işaret eden Ensari, "Ömrünüzde, hayatınızda keklik, bülbül, turna sesiyle uyandınız mı? İnanıyorum ki büyük bölümünüz buna 'hayır' diyecek. Ben bunların hepsini gördüm ve yaşadım. Bundan 85-90 yıl önce, 1920'li, 1925'li yıllarda Van Gölü civarında vaşaklar vardı. Kışın tilkiler, tavşanlar, kurtlar yemek bulmak için şehirlere gelirdi. Göç mevsiminde uçan turnaları seyrederdik." dedi.

Dünyada sera gazları, erozyon, çölleşme, çevre kirliliği gibi sebeplerle orman varlığındaki azalışa dikkati çeken Ensari, Türkiye'de güneş enerjisi konusundaki çalışmalara daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ensari, derneğin tek amacının çevre kirlenmesini engellemek, doğayı korumak olduğunun altını çizerek, "Bu dünya, bize çocuklarımızın emanetidir. Gidebileceğimiz başka bir dünya yok. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun, çocuklarımızın bize emaneti olan bu dünyayı el birliğiyle kurtaralım. Dünyamızı çölleşmekten, kirlenmekten kurtaralım, çocuklarımıza temiz bir dünya devredelim." çağrısında bulundu.

Ensari, moderatörlüğünü ISVAK'ın Bilim Kurulu üyesi, ekolog Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu'nun üstlendiği programda, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

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100 yaşındaki Yunus Ensari çevre Ispartalılar Eğitim kültür Turizm Dayanışma Vakfı (ISVAK) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

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