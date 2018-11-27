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Asırlık çınarın arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yaşayan 114 yaşındaki Fatma Özden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez görebilmeyi umut ediyor - Fatma Özden: - "Onu her gün televizyonda görüyorum. Kulağım az işitiyor, gözüm az görüyor ama ben yine de onu duymaya, görmeye çalışıyorum" - "Evladım gibi seviyorum, en büyük arzum tanışabilmek. Allah ona hayırlı, uzun ömürler versin"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde tek katlı bir evde yalnız yaşayan 114 yaşındaki Fatma Özden'in en büyük arzusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek.

Yaşamı boyunca 2. Abdülhamid'ten Mustafa Kemal Atatürk'e onlarca devlet büyüğünün dönemine tanıklık eden asırlık çınar Fatma Özden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışacağı günün hayalini kuruyor.

Eşinden kalan dul maaşı ve yardımlarla yaşamını sürdürmeye çalışan Fatma nine, zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Çocukları, torunları olmasına rağmen komşularının desteğiyle hayatını sürdüren Fatma nine, evladı yerine koyduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez yüz yüze görüşmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için gün boyunca televizyonunu açık bırakan Fatma nine, ekranı büyük bir dikkatle takip ediyor.

Fatma Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölmeden önce son isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.

- 7 çocuğu, 32 torunu ve 15 torununun torunu var

Eşini 30 yıl önce kaybettikten sonra köyden şehre göç ettiğini aktaran Özden, "7 çocuk, 32 torun, 15 de torunumun torunu var. Maalesef yanıma kimse gelmiyor, çok yalnızlık çekiyorum, komşuların destek oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Onu her gün televizyonda görüyorum. Kulağım az işitiyor, gözüm az görüyor ama ben yine de onu duymaya, görmeye çalışıyorum. Erdoğan, milletin babasıdır. Evladım gibi seviyorum, en büyük arzum tanışabilmek. Allah ona hayırlı, uzun ömürler versin. Kendisine her zaman dua ediyorum."

Özden, kendisine sık sık uzun yaşamın sırrıyla ilgili sorular yöneltildiğini ifade ederek, "Allah'ın verdiği ömür ama biz köyde doğal yiyecekler yerdik, çok çalışırdık. Pekmezimiz, tereyağımız eksik olmazdı. Her şeyimizi kendimiz yapardık." diye konuştu.

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