Asırlık çınarın bayramlaşmaya gelen çocukları ve torunları eve sığmadı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un merkez Donatım köyünde yaşayan, 10 çocuklu Kemal Türeli (91), bayramda kendisini ziyarete gelen çocukları ve torunları ile eve sığmayınca bahçede bayramlaştı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da yakınları ile birlikte olmanın sevincini yaşadığını belirten Türeli, "Çocuklarım, torunlarım ve köyden ziyaretime gelenler çok olunca bahçede bayramlaştık" dedi.

Donatım köyünde dünyaya gelen Kemal Türeli, babası tarafından nüfusa isminin 'Fatma' yazdırılması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Nüfus cüzdanındaki ismi yüzünden askere de alınmayan Türeli, 35 yaşına kadar 'Fatma' ismiyle yaşadı. Mahkemede ismini Kemal olarak değiştiren Türeli, askere gitmek için müracaat etti. Yaşı geçtiği için askere kabul edilmeyerek, çürük raporu verilen Kemal Türeli, hayatını Naile Türeli ile birleştirdi. Bu evlilikten Çiçek, Perizade, Müyesser, Müzeyyen, Malike, Cemal, Celal, Medet, Cevdet ve Necdet isimli 10 çocukları olan Türeli ailesinin nüfusu, 50 torunla birlikte daha da kalabalıklaştı. Şu an 107 yaşında olduğunu belirten Kemal Türeli, kimliğinde ise doğum yılının 1928 olarak yazdığını dile getirdi. Eşini 2 yıl önce kaybeden Türeli, ilerleyen yaşına rağmen dinç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

BAYRAMDA EVE SIĞMADILAR

Kurban Bayramı dolayısıyla çocukları ve torunları, Kemal Türeli'nin evinde buluştu. Eve sığamayan aile, bahçede bayramlaştı. Bahçeye konulan sandalyeye oturan Kemal Türeli, çocukları ve torunlarına tek tek el öptürdü. Ziyarete gelen köylülerle de bayramlaşan Türeli, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşiyle mutlu hayat sürdüklerini dile getiren Türeli, "Eşimi kaybettikten sonra yaşlandığımı hissettim" dedi.

Kemal Türel'inin oğlu Cevdet Türeli ise babasının 107 yaşında olmasına rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi. Türeli, babasının sabah kalkıp, bahçede oturduğunu, çocukları ve torunları ile sohbet ettiğini, ibadetini yapabildiğini anlattı.

Köylüler ise köyün en yaşlısı olduğu için bayram ziyaretine Kemal Türeli'ye geldiklerini söyledi.