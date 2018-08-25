HABER

Asırlık çınarlar evde bakım hizmetiyle hayata tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların, evde bakım hizmetleriyle bir çok ihtiyaçları karşılanıyor - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol: - "Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gelecekle ilgili kaygı yaşamamaları ve endişe duymamaları adına 'yanınızdayız' sloganıyla hizmet sunuyoruz" - 90 yaşındaki Ferit Dağbaşı: - "Yaşlı olduğumuz için birçok ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ekipler, sağ olsun benim saç ve sakal tıraşımı yapıyor. Onların sayesinde hayata tutunuyoruz"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce başlatılan hizmet kapsamında oluşturulan 3 ekip, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç, sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce başlattıkları evde bakım hizmeti projesini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla genç, yaşlı demeden herkese hizmet sunmaya çalıştıklarını belirten Demirkol, "Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gelecekle ilgili kaygı yaşamamaları ve endişe duymamaları adına 'yanınızdayız' sloganıyla hizmet sunuyoruz." dedi.

Belediyenin çok sayıda sosyal proje yürüttüğünü dile getiren Demirkol, evde bakım hizmetiyle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara devletin yardım elini uzattıklarını ifade etti.

Evde bakım hizmetinden faydalanan aile sayısının her geçen gün arttığını aktaran Demirkol, "Yaşlılarımıza hizmet bizim minnet borcumuzdur. Onların geleceğe dair kaygı duymamaları için hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz 3 ekip tarafından yürütülüyor. Ekiplerimiz, belirlenen ailelerimizi periyodik olarak her ay ziyaret etmekte ve birçok hizmeti sunmakta. Ailelerimizin ev temizliği, kişisel bakımları özenle yapılıyor. Bunun yanında özellikle yaşlılarımız, engellilerimize yönelik çeşitli geziler düzenleyerek hayata tutunmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Demirkol, hizmetlerden yaklaşık 100 ailenin yararlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hizmetlerdeki amacımız özellikle yaşlılarımıza devletin yardım elini yanlarında hissetmesini sağlamak. Ailelerimize devletimize ve ülkemize yaptıkları hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın geleceğe dair endişe ve kaygı hissetmemelerini umut ediyoruz. Hizmetlerden yararlanmak isteyen yaşlılarımız, engellilerimiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız bizlere başvuruda bulunsunlar. Bizler hizmetlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Bunun yanında periyodik olarak sunulan hizmet sürelerini daha da artırmayı planlıyoruz."

- Yeniden hayata tutunduk

Evde bakım hizmetinden yararlanan 90 yaşındaki Ferit Dağbaşı ise 36 yıl önce emekli olduğunu ve 4 defa ağır ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Bir süre önce 80 yaşındaki eşiyle hizmetten yararlanmak için belediyeye başvuruda bulunduklarını anlatan Dağbaşı, "Belediye çalışanları evimize gelip, bizim her türlü temizliğimizi yapıyor. Yaşlı olduğumuz için birçok ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ekipler, sağ olsun benim saç ve sakal tıraşımı yapıyor. Onların sayesinde hayata tutunuyoruz. Allah belediyemizden razı olsun böyle bir hizmeti sundukları için " dedi.

80 yaşındaki Hayriye Dağbaşı ise eşiyle yalnız yaşadıklarını belirterek, daha önceki yıllarda yaşlılara yönelik böyle bir hizmetin bulunmadığını ifade etti.

Eşinin ve kendisinin hasta olduğunu, birçok ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını aktaran Dağbaşı, "Sağ olsun belediyemiz gelip perdelerimizi, banyomuzu, tuvaletimizi hatta bulaşıklarımızı yıkıyor. Onların sayesinde daha temiz bir ortamda yaşıyoruz. Onların sayesinde hayatımız daha güzel ve kolay geçiyor. Bir sorun olduğunda hemen kendilerine arıyoruz. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı
Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"evde bakım hizmeti" projesi engelli Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Haliliye Belediyesi yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.