Asırlık çınarlar evde bakım hizmetiyle hayata tutunuyor

Evde bakım hizmetinden faydalanan aile sayısının her geçen gün arttığını aktaran Demirkol, "Yaşlılarımıza hizmet bizim minnet borcumuzdur. Onların geleceğe dair kaygı duymamaları için hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz 3 ekip tarafından yürütülüyor. Ekiplerimiz, belirlenen ailelerimizi periyodik olarak her ay ziyaret etmekte ve birçok hizmeti sunmakta. Ailelerimizin ev temizliği, kişisel bakımları özenle yapılıyor. Bunun yanında özellikle yaşlılarımız, engellilerimize yönelik çeşitli geziler düzenleyerek hayata tutunmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Demirkol, hizmetlerden yaklaşık 100 ailenin yararlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hizmetlerdeki amacımız özellikle yaşlılarımıza devletin yardım elini yanlarında hissetmesini sağlamak. Ailelerimize devletimize ve ülkemize yaptıkları hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın geleceğe dair endişe ve kaygı hissetmemelerini umut ediyoruz. Hizmetlerden yararlanmak isteyen yaşlılarımız, engellilerimiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız bizlere başvuruda bulunsunlar. Bizler hizmetlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Bunun yanında periyodik olarak sunulan hizmet sürelerini daha da artırmayı planlıyoruz."

- Yeniden hayata tutunduk

Evde bakım hizmetinden yararlanan 90 yaşındaki Ferit Dağbaşı ise 36 yıl önce emekli olduğunu ve 4 defa ağır ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Bir süre önce 80 yaşındaki eşiyle hizmetten yararlanmak için belediyeye başvuruda bulunduklarını anlatan Dağbaşı, "Belediye çalışanları evimize gelip, bizim her türlü temizliğimizi yapıyor. Yaşlı olduğumuz için birçok ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ekipler, sağ olsun benim saç ve sakal tıraşımı yapıyor. Onların sayesinde hayata tutunuyoruz. Allah belediyemizden razı olsun böyle bir hizmeti sundukları için " dedi.