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Asırlık dede gençlere taş çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşayan İbrahim Yıldırım, bir asırlık yaşına rağmen sağlıklı yaşamı ile göz dolduruyor.

Malatya’da yaşayan İbrahim Yıldırım, bir asırlık yaşına rağmen sağlıklı yaşamı ile göz dolduruyor. Her sabah spor yapan ve bisiklete binen İbrahim dede, adeta gençlere taş çıkarıyor.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Yıldırım, ilerlemiş yaşına rağmen spordan ve bisiklete binmekten vazgeçmiyor. Kimlikte 91 olan ancak 100 yaşına girdiğini ifade eden İbrahim dede, babasının yaşını küçük yazdığını söylüyor. Yalnız yaşayan İbrahim dede, her gün sabah erkenden kalkarak bahçede egzersiz hareketleri ile güne başlıyor. Mahalledeki işlerini genellikle bisikletine binerek gidip halleden asırlık dede, kendi odununu kendi kırıyor, yemeğini kendi yapıyor.
Evinin bahçesinde sebze de yetiştiren İbrahim dede, sağlıklı yaşamı ile göz dolduruyor. Yardımı çok sevdiğini söyleyen İbrahim dede, yetiştirdiği sebzeleri yardıma muhtaç insanlara dağıttığını söyledi. Eşinin 40 yıl önce vefat ettiğini belirten İbrahim dede, 4 oğlu ve bir kızından 24 torununun olduğunu ve her yaz kendisini ziyarete geldiklerini dile getirdi.
Beslenmesine çok dikkat ettiğini ve her gün mutlaka et tükettiğini de ifade eden Yıldırım, “Hiç sebze meyve satın almam, hep bahçemde yetiştiririm. Çok güzel yemek yaparım, tatlıyı severim ama ekşiyi hiç yemem” dedi.
İlerleyen yaşına rağmen sağlıklı olduğunu ve sadece diz ağrısının bulunduğunu söyleyen İbrahim dede, bunun dışında hayatını gayet güzel bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi. Küçükken Gazi Mustafa Kemal’in Malatya’ya geldiğini ve kendisini görmek için istasyona gittiğini anlatan Yıldırım, bu anısını da hiç unutamıyor.

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