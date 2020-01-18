Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşayan Kazım Alev, torunlarının yaptığı doğum günü sürprizi ile 100’üncü yaşını kutladı.

Bir asırlık bir ömre sahip olan Kazım Alev, torunları sayesinde ilk kez doğum günü kutladı.

Torunu Veysel Alev tarafından hazırlanan pastaya üfleyen Kazım Alev, duygusal anlar yaşadı.

100 yaşında olmasına rağmen sağlığı yerinde olan Kazım Alev, "Dile kolay, bir asır, Yaş 100" yazılı pastayı üfleyerek yeni yaşına torunlarıyla birlikte girdi.

(İHA)

