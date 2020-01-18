HABER
  4. Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Rize’de yaşayan 100 yaşındaki Kazım Alev, torunlarının yaptığı sürpriz doğum günü kutlaması ile yeni yaşına girdi.

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşayan Kazım Alev, torunlarının yaptığı doğum günü sürprizi ile 100’üncü yaşını kutladı.

Bir asırlık bir ömre sahip olan Kazım Alev, torunları sayesinde ilk kez doğum günü kutladı.

Torunu Veysel Alev tarafından hazırlanan pastaya üfleyen Kazım Alev, duygusal anlar yaşadı.

100 yaşında olmasına rağmen sağlığı yerinde olan Kazım Alev, "Dile kolay, bir asır, Yaş 100" yazılı pastayı üfleyerek yeni yaşına torunlarıyla birlikte girdi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Ayıları kış uykusu tutmadıAyıları kış uykusu tutmadı
Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıAdana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize 100 yaş doğum günü

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizden kadın cesedi çıkartıldı

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti!

İSTOÇ esnafı hırsızlardan bıktı

İSTOÇ esnafı hırsızlardan bıktı

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada!

Tam 1 yıl oldu... Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'den hala haber yok

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.