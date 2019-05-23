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Asırlık Evinde 60 Yıldır Aynı Lezzeti Sürdürüyor

23.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gastronomi kenti olan Gaziantep'te özellikle yaz aylarında sofralardan eksik olmayan içecek olan Meyan Şerbeti, kolanın ham maddesi olan meyan kökü bitkisinden yapılıyor

Asırlık Evinde 60 Yıldır Aynı Lezzeti Sürdürüyor

Türkiye'nin gastronomi kenti olan Gaziantep'te özellikle yaz aylarında sofralardan eksik olmayan içecek olan Meyan Şerbeti, kolanın ham maddesi olan meyan kökü bitkisinden yapılıyor.

Sıcak havalarda serinletici etkisinden dolayı çok tüketilen meyan şerbeti organik içecek olması özelliğiyle de vücut sağlığına birçok fayda sağlıyor.

Asırlık evde yaklaşık 60 yıldır meyan şerbeti işi yapan Tosun lakaplı Emin Erhuylu, şerbet üretim atölyesinin kapılarını VOA Türkçe'ye açtı. Şerbetçilik işinin anne ve babasından kaldığını belirten Tosun Usta, yarım asırdır kendisinin de bu mesleği yaptığını söyledi.

Tosun Usta ''Meyan şerbeti işi tam bir sabır işi''

Çocukluğunu sırtında tulukla şerbet satarak geçirdiğini ve anne-babasının vefatından sonra mesleği sürdüren tek kişi olduğunu söyleyen Tosun Usta, “Çocukluğum bu eski Antep konağında geçti, burada büyüdüm ama şimdi şerbet üretim atölyesi olarak kullanıyorum. Meyan bitkisi Birecik tarafında sulak tarlalarda yetişir, tarladan bize gelir ve biz bunu yıkayıp kurutur, değirmenlerde öğüttürüp geri alırız. Biz bu bitkiyi sulayıp yumuşatırız, arkasından tahta sallara doldurur suyla savururuz. Bu işlemi defalarca tekrarlayarak suyla sık sık sabırla savurmak gerek. Kıvamını ve rengini alana kadar bu işlem devam eder. Köpürdükçe tatlanır ve özünü verir" dedi.

Sağlığa faydalı şerbet

Meyan şerbetinin faydalarının saymakla bitmediğini ifade eden Tosun Usta "Meyan şerbetinin üretimi sabır işidir biraz da. Bu emeğin sonucunda vücuda birçok fayda sağlayan meyan şerbetini elde ediyoruz. Özellikle mideyi rahatlatır, şişkinlik yapmaz aksine kabızlığı giderir. Böbrekleri, akciğerleri ve bağırsakları temizler ve tıkanan damarları açar, balgam söktürür.Ayrıca Alzheimer hastalığına da iyi gelir. Bulanık ve tortulu olmasın diye özellikle tahta sallarda ürettiğimiz meyan şerbetinin nice faydası var'' diye konuştu.

Kolanın hammaddesi

Meyan bitkisinin geçmişi ile ilgili konuşan Tosun Usta, ''Ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerde yetişen meyan bitkisi aynı zamanda kolanın ham maddesidir. Bizim zamanımızda kolanın üzerine 'meyan kökü ham maddesidir' diye yazardı ama şimdi yazmıyor. Ben kendim de ailemle birlikte uzun yıllardır meyan şerbetini içeriz, herkese de tavsiye ederim'' ifadelerini kullandı.

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