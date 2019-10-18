Asırlık fırınlar pekmez için yandı

MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesinin Toros Dağları üzerine kurulu köylerinde kış hazırlıkları kapsamında, asırlar öncesinden kalma fırınlarda yıllardır geleneksel hale gelen yöntemle pekmez yapılıyor.

Torosların yamaçlarındaki köylerde bağcılık tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski yerleşim yerlerinde eski taşlara oyularak yapılan "şırahane" de denilen üzüm sıkma havuzlarını görmek mümkün, hatta bu üzüm sıkma havuzlarının birçoğu hala aktif olarak kullanılıyor.

Yetiştirilen üzümlerin hasat zamanında, yöre halkını tatlı bir telaş sarıyor. Üzümlerin bir kısmı taze, bir kısmı kurutulduktan sonra satılırken bir kısmı da pekmez için ayrılıyor.

Yöre halkının kışın tüketeceği en önemli besinler arasından olan pekmezin ihtiyaç fazlası ise köylüler tarafından satılıyor.

Yapımı, yüzyıllardır değişmeyen pekmez için, bağ bozumu sonrası toplanan üzümler yıkandıktan sonra, çiğnenip suyu ile posası birbirinden ayrılıyor. Üzümün, "şıra" denilen suyu pekmez toprağı denilen özel bir toprakla karıştırılıp, bir süre bekletilmesinin ardından kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüşüyor.